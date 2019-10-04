"Темные начала": появился захватывающий трейлер сериала с Джеймсом МакЭвоем

Сериал основан на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана

Кадр из сериала "Темные начала" Фото: YouTube

Телеканал HBO, который готовит сериал "Миссис Флетчер", опубликовал трейлер первого сезона сериала "Темные начала", основанного на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана.

Также смотрите видео о том, как в Испании начались съемки сериала "Корона":

Книги ("Северное сияние", "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп") повествуют о девочке Лире, живущей в мире, где сосуществуют наука, теология и магия. Образ главной героини воплотила Дафни Кин ("Логан"). Отца Лиры Лорда Азриэла сыграл Джеймс МакЭвой, а ее наставника ‒ Кларк Питерс.

Режиссером первых двух эпизодов сериала выступил оскароносный Том Хупер ("Отверженные"). Сценарии ко всем восьми сериям написал Джек Торн ("Сокровище нации").

По сюжету, девочка отправляется на поиски похищенного лучшего друга, в ходе чего вскрывается заговор по свержению первого ангела Властителя, после создания мира объявившего себя Богом-творцом.

Премьера шоу состоится 4 ноября 2019 года.

Напомним, ранее за съемки сериала взялся канал BBC.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.