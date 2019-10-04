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"Темные начала": появился захватывающий трейлер сериала с Джеймсом МакЭвоем

Сериал основан на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Кадр из сериала "Темные начала"
Кадр из сериала "Темные начала"
Фото: YouTube

Телеканал HBO, который готовит сериал "Миссис Флетчер", опубликовал трейлер первого сезона сериала "Темные начала", основанного на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана.

Также смотрите видео о том, как в Испании начались съемки сериала "Корона":

Книги ("Северное сияние", "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп") повествуют о девочке Лире, живущей в мире, где сосуществуют наука, теология и магия. Образ главной героини воплотила Дафни Кин ("Логан"). Отца Лиры Лорда Азриэла сыграл Джеймс МакЭвой, а ее наставника ‒ Кларк Питерс.

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Режиссером первых двух эпизодов сериала выступил оскароносный Том Хупер ("Отверженные"). Сценарии ко всем восьми сериям написал Джек Торн ("Сокровище нации").

По сюжету, девочка отправляется на поиски похищенного лучшего друга, в ходе чего вскрывается заговор по свержению первого ангела Властителя, после создания мира объявившего себя Богом-творцом.

Премьера шоу состоится 4 ноября 2019 года.

Напомним, ранее за съемки сериала взялся канал BBC.

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