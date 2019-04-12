Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Узнайте, где можно посмотреть "Игру престолов" с переводом

"Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/

До выхода последнего 8 сезона сериала "Игра престолов" остались считанные дни: все трейлеры просмотрены, а теории о победителях – оспорены. Теперь поклонники с нетерпением ждут премьеры первой серии. Чтобы облегчить "муки ожидания" предлагаем узнать, где посмотреть 8 сезон "Игры престолов" и что нужно знать о финальном сезоне.

Постер 8 сезона сериала "Игра престолов" Фото: facebook.com/GameOfThrones

"Игра престолов" 8 сезон: продолжительность серий

1 серия: 14 апреля (54 минуты);

2 серия: 21 апреля (58 минут);

3 серия: 28 апреля (1 час 22 минуты);

4 серия: 5 мая (1 час 18 минут);

5 серия: 12 мая (1 час 20 минут);

6 серия: 19 мая (1 час 20 минут).

Где смотреть 8 сезон "Игры престолов"

"Игра престолов" Фото: Instagram

После выхода первой (и каждой) серии на языке оригинала на канале HBO на следующий день можно будет найти серию уже и в озвучке на русском языке. Качественный перевод делает студия LostFilm, хотя он быстро распространяется по другим сайтам, потому уже 15 апреля можно будет выбрать озвучку, какая нравится.

Украинский же перевод обычно выходит на следующий день после премьеры. Среди самых распространенных сайтов, где можно посмотреть в такой озвучке: uafilm, film-ua, uaserials, kinohd.

Чего ожидать от восьмого сезона "Игры престолов"

"Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

В новом сезоне нам покажут всех основных персонажей. Как известно, Король Ночи уже разрушил Стену и направляется на юг с армией мертвых, чтобы истребить всех живых. По прогнозам мейстеров, это будет самая длинная ночь за последнее время.

Первым на пути Короля Ночи будет Винтерфелл, куда уже прибудут все персонажи, кроме Серсеи Ланнистер. Скорее всего – она беременна от своего брата Джейме, однако, он уже сомневается в ней. Джон и Дейенерис узнают правду о том, что они являются родственниками. Также нас ожидают страшные кровопролитные битвы, новые смерти, полеты на драконах и много секса. Стоит отметить, что сайт Сегодня.Lifestyle сделал голосовалку – Кто займет Железный Трон.

Теории о финале "Игры престолов"

Тирион – родственник Дейенерис

Возможно, Тирион – внебрачный сын Безумного Короля Эйриса и Джоанны, жены Тайвина Ланнистера. Тогда это объясняет все случаи, когда Тайвин говорил Тириону "ты не мой сын". Но есть подозрения, что этой теории не суждено сбыться. Хотя, что мешает Тириону обезуметь и все сжечь?

Джон Сноу – Азор Ахай

Пророчество об Азоре Ахае предсказывает, что в соли и дыме родится воин, когда красная звезда воссияет, а тьма сгустится. Тогда он пробудит драконов из камня и закалит свой меч в крови любимого человека. Есть предположение, что Сноу и есть Ахай.

Дейенерис Таргариен – Азор Ахай

Мы уже видели ее переродившейся в соли и дыме, она пробуждала драконов из камня. И обещанный принц вполне может быть женщиной. Именно Дейнерис самый вероятный соперник для Джона за право стать Азор Ахаем.

Бран Старк накуралесил все это

Теория говорит, что Бран не только вернулся во времени и подсказал Безумному Королю сжечь Королевскую Пристань диким огнем, но нечаянно подал ему неправильную идею – сжечь всех. А еще Бран был Браном Строителем, который построил Стену. А еще Бран – это Король Ночи.

Арья Старк – это Многоликий Бог

Да,да, считается, что Арью давно убили и вместо нее проказничает Многоликий Бог. В свою очередь, Многоликий бог – это деньги, которые, действительно, принимают множество обличий. Возможно, Безликие в сговоре с Железным Банком и убивают цели, указанные Железным Банком. Пока что сюжетные линии Безликих и Железного Банка не раскрыты и восьмой сезон может стать возможностью для новых историй.

"Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ "Игра престолов": что нужно знать о 8 сезоне сериала Фото: instagram.com/gameofthrones/ 1/8

Напомним, недавно в сети показали процесс создания спецэффектов для последнего сезона "Игры престолов" на видео.

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