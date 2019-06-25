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Теперь официально: Том Харди вернется в сиквеле "Венома"

Актер вновь сыграет Эдди Брока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
"Веном"
"Веном"
Фото: YouTube

Голливудский актер Том Харди, сыгравший в фильме "Веном" и рассказавший о вырезанных сценах в нем, вернется к своей роли в сиквеле кинокомикса про антигероя. Информацию о том, что актер вновь сыграет Эдди Брока официально подтвердила продюсер Эми Паскаль в интервью Fandango.

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"Могу сказать, что Том Харди вернется и снова сыграет этого персонажа со всем своим великолепием, так, как не сделает никто другой", – отметила Паскаль.

Стоит отметить, что Харди стал, чуть ли не единственным достоинством фильма, а сама картина получила кучу негативных отзывов. Хотя в мировом прокате "Веном" заработал 855 миллионов долларов.

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Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Рубен Флейшер. Об этом Паскаль умолчала. Однако намекнула на возможное привлечение во франшизу актера Тома Холланда в образе Питера Паркера.

Напомним, Том Харди станет продюсером мини-сериала о Рождестве по книгам романиста Чарльза Диккенса. В семейной истории он сыграет одну из главных ролей.

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Источник: Сегодня
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