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Теплый вечер дома: ТОП-5 хороших фильмов в дождливую погоду

Если вы не знаете, что посмотреть вечером – наша подборка фильмов вам пригодится

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
"Опустевший город"
"Опустевший город"
Фото: YouTube

Хоть календарная весна и наступила, погода не спешит баловать теплыми и солнечными деньками. В дождливый день не особо хочется гулять по набережной или в центре столицы. Тем, кто вечером останется дома, предлагаем интересную подборку – фильмы для дождливой погоды. Ранее мы предлагали ТОП-5 искрометных комедий для хорошего настроения, а теперь другие киноленты.

"Двое на дороге", 1967

Переживающие кризис супружеской жизни, Марк и Джоанна Уоллес отправляются отдохнуть на французскую Ривьеру, место их знакомства. Будучи студентом, Марк, изучавший памятники европейской архитектуры, встретился там с веселой компанией девушек-музыкантов. Главную рль в фильме исполнила неповторимая Одри Хеберн.

"Врожденный порок", 2014

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе в конце 60-х. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно увлекается марихуаной. Его разыскивает бывшая подруга, которая вскоре исчезает вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать дело.

"Сумасшедшее сердце", 2009

Джефф Бриджес получил "Оскар" за роль в фильме. Фильм был снят за 24 дня.  Отис "Бэд" Блэйк – 57-летний стареющий алкоголик, когда-то известный кантри-певец. Теперь он зарабатывает на жизнь игрой на гитаре в маленьких городских барах, в юго-западных Соединенных Штатах. Имея серию неудавшихся браков, Бэд остался без семьи. У него есть 28-летний сын, которого он не видел 24 года. В основном Блэйк разъезжает с гастролями, останавливаясь в дешёвых мотелях и в одиночку путешествуя в своём старом автомобиле. Появляется Джин Крэддок (Мэгги Джилленхол), молодая разведенная журналистка, с четырехлетним сыном Бадди (Джек Нэйшн). Она берет интервью у Блэйка, с чего и начинаются их отношения.

"Опустевший город", 2007

Трогательная история. Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как никогда испытывают потребность в преданном друге.

"Мой единственный", 2009

Главная героиня Анн Деверо катит по восточному побережью, переезжая из города в город и пытаясь отыскать богатого мужа, который обеспечил бы ей и двум ее сыновьям счастливую жизнь. Кстати, в этом фильме привычный нам "мистер Биг" из "Секса в большом городе" предстает в необычном амплуа. Такая же здесь и Рене Зеллвегер. 

Напомним, ранее мы сделали подборку сильных кинолент о борьбе человека с силами холодных снегов. 

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Источник: Сегодня
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