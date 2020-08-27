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Теракт в киевской опере, российский олигарх и игры со временем: впечатления от премьеры фильма "Довод"

Сегодня, 09:09

Блокбастер Кристофера Нолана вышел на украинские экраны 26 августа

26 августа в украинский прокат вышел блокбастер "Довод" ("Тенет") Кристофера Нолана ("Интерстеллар", "Дюнкерк"). Это мрачный, запутанный, но очень интересный и дерзкий по своей концепции фильм. Сегодня.Lifestyle побывали на пресс-показе и готовы поделиться своими впечатлениями.

Сюжет банален: главный герой должен спасти мир от разрушительной войны, в результате которой погибнет все человечество. Когда именно и как начнется военный конфликт – не понятно. Но уже известно, что в будущем ученые придумают сверхновое оружие. Этим воспользуются плохие парни из России. Естественно, их нужно остановить.

Фильм начинается с теракта в киевской опере. Агент ЦРУ, которого все зовут Протагонистом (Джон Дэвид Вашингтон), участвует в спасательной операции и неожиданно для себя становится свидетелем применения того самого тайного оружия, нарушающего законы физики.

Позже герой 87-летнего Майкла Кейна объясняет Протагонисту, что произошло: "гости из будущего" изобрели новую технологию (инверсию времени), с помощью которой можно возвращать отдельные предметы (оружие, например) и даже людей в прошлое. Как именно все это работает – сложно понять, поэтому лучше не заморачиваться. Принцип зрителю объяснят за пять минут, прикрывшись парой тройкой умных слов и теорией Эмми Нетер.

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Далее сплошной экшн с участием разведчика из МИ-6 (Роберт Паттинсон) – стреляют, взрывают, уничтожают, нейтрализуют, въезжают самолетом в здание аэропорта, зачищают, находят и опять теряют элементы механизма. Локации тоже меняются: Киев, Осло, Мумбаи, Лондон и Таллин. Круизы и вертолеты. Игры со временем, как и в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона. Только там все объяснится просто – магия, а здесь довольно сомнительными изобретениями с неубедительными принципами работы.

Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон работают сообща
Фото: Warner Bros.

Плюсы. Показанное на экране реально впечатляет, смотреть совсем не скучно, но долго. Красивые пейзажи и локации, хорошая игра большинства актеров.

Минусы. Экшн нивелировал смысл, поэтому образы героев раскрыты очень примитивно, а их мотивация выглядит трафаретной. В одной из сцен женщина по имени Кэт (Элизабет Дебики), измученная жизнью жена российского олигарха Андрея Сатора (главного злодея в исполнении Кеннета Браны), в ответ на прогноз о гибели всего человечества, спрашивает: "А мой сын тоже умрет?". Так и хотелось сказать: "Нет, Кэт, он единственный выживет".

Оценка: 7/10.

Напомним, премьера трейлера фильма "Довод"/"Тенет" состоялась в популярной игре Fortnite. По словам Роберта Паттинсона в интервью для USA Today, что сценарий был настолько засекречен, что ему было разрешено прочитать его только один раз, когда он был закрыт в комнате.

Съемки фильма стартовали в 2019 году и проходили в Великобритании, Эстонии, Италии и даже Индии. Интересно, что действие сюжета фильма разворачивается и в Украине, однако эти эпизоды были сняты в Эстонии.

Кристофер Нолан снимает в Эстонии Украину – смотрите сюжет:

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Источник: Сегодня
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