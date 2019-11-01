"Терминатор 6: Темные судьбы": что нужно знать о премьере самого ожидаемого блокбастера

В фильме сыграл Арнольд Шварценеггер

Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы" Фото: YouTube

В украинский прокат вышел боевик "Терминатор: Темные судьбы". Джемс Кэмерон вернулся в проект в качестве продюсера. Также на съемочную площадку вернулись первая исполнительница роли Сары Коннор – Линда Хэмилтон, и первый исполнитель Джона Коннора – Эдвард Ферлонг.

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Шестая часть франшизы является логическим продолжением первых двух культовых фильмов: "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991). На сюжет новой картины третья, четвертая и пятая части не влияют.

"Терминатор: Темные судьбы": сюжет фильма

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" Фото: YouTube

Спустя 20 лет после того, как Сара и Джон предотвратили Судный день, Сара превратилась в настоящего охотника за киборгами. Но оказывается, судьба человечества зависит не только от Джона Коннора, а еще и от мексиканской девчушки Дани Рамос (Натали Рейес).

Чтобы уничтожить ее, из будущего прибывает высокоразвитый терминатор Rev-9 (Гэбриел Луна). На защиту Дани становятся Сара Коннор и кибернизированная женщина-солдат из будущего Грейс (Маккензи Дэвис). Но им не победить смертоносного терминатора. Последняя надежда – обратиться за помощью к Т-800, которого сейчас зовут… Карл и который живет обычной человеческой жизнью.

Актерский состав фильма "Терминатор 6"

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора".

В ролях, помимо старых звезд Линды Хемилтон и Арнольда Шварценеггера, заняты Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Диего Бонета и Гэбриел Луна. Последний играет модернизированную версию жидкого терминатора Т-1000.

В украинский прокат фильм вышел 31 октября 2019 года.

"Терминатор: Темные судьбы": трейлер фильма

Напомним, премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Калифорнии из-за сильного лесного пожара в штате.

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