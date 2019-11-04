Тейлор Свифт, MARUV, Билли Айлиш: победители премии MTV EMA
Тейлор Свифт стала лучшей исполнительницей из США
В Севилье состоялась церемония награждения престижной премией MTV Europe Music Awards. Украинская исполнительница MARUV была награждена как лучшая российская певица.
Смотрите также видео о том, как прошел концерт MARUV:
Американская певица Тейлор Свифт стала главной звездой вручения наград MTV Europe Music Awards в Севилье. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Певица получила награды за лучшее видео и стала лучшей исполнительницей из США.
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А вот приз за лучшею песню получила Билли Айлиш с песней Bad Guy. Награду за лучшее живое выступление получила корейская группа BTS.
MTV Europe Music Awards: полный список победителей
- Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)
- Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж
- Лучший рок-исполнитель: группа Green Day
- Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy
- Лучший исполнитель проекта Worldstage: Muse – Bilbao, Spain 2018
- Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)
- Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
- Лучший российский исполнитель: MARUV
- Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)
Напомним, в прошлом году триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо.
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