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Тейлор Свифт, MARUV, Билли Айлиш: победители премии MTV EMA

Тейлор Свифт стала лучшей исполнительницей из США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

В Севилье состоялась церемония награждения престижной премией MTV Europe Music Awards. Украинская исполнительница MARUV была награждена как лучшая российская певица.

Смотрите также видео о том, как прошел концерт MARUV:

Американская певица Тейлор Свифт стала главной звездой вручения наград MTV Europe Music Awards в Севилье. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Певица получила награды за лучшее видео и стала лучшей исполнительницей из США.

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А вот приз за лучшею песню получила Билли Айлиш с песней Bad Guy. Награду за лучшее живое выступление получила корейская группа BTS.

MTV Europe Music Awards: полный список победителей

  • Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)
  • Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж
  • Лучший рок-исполнитель: группа Green Day
  • Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy
  • Лучший исполнитель проекта Worldstage: Muse – Bilbao, Spain 2018
  • Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)
  • Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
  • Лучший российский исполнитель: MARUV
  • Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)

Напомним, в прошлом году триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо.

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