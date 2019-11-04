Тейлор Свифт, MARUV, Билли Айлиш: победители премии MTV EMA

Тейлор Свифт стала лучшей исполнительницей из США

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

В Севилье состоялась церемония награждения престижной премией MTV Europe Music Awards. Украинская исполнительница MARUV была награждена как лучшая российская певица.

Смотрите также видео о том, как прошел концерт MARUV:

Американская певица Тейлор Свифт стала главной звездой вручения наград MTV Europe Music Awards в Севилье. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Певица получила награды за лучшее видео и стала лучшей исполнительницей из США.

А вот приз за лучшею песню получила Билли Айлиш с песней Bad Guy. Награду за лучшее живое выступление получила корейская группа BTS.

MTV Europe Music Awards: полный список победителей

Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)

Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель: группа Green Day

Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy

Лучший исполнитель проекта Worldstage: Muse – Bilbao, Spain 2018

Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)

Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Лучший российский исполнитель: MARUV

Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)

Напомним, в прошлом году триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.