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Тейлор Свифт обвинили в плагиате: подробности

Пользователи заметили сходство с клипом Бейонсе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт, которая недавно выпустила новый клип с названием You Need To Calm Down, и пользователи сети нашли много сходства с известным клипом Бейонсе Party.

Смотрите, какие шокирующие рекорды установила Тейлор Свифт:

Оказывается, Бейонсе опубликовала свой клип еще в 2011 году, показав в ролике развлечения с друзьями и досуг в трейлере. Фрагменты сюжета несколько позаимствовала Тейлор Свифт.

Так, в клипе к песне You Need To Calm Down певица тоже предстала в трейлере, сделав его в стиле Барби – розовым. После этого Тейлор Свифт, как и Бейонсе, вышла на улицу, где устроила шумную вечеринку. Однако, в отличие от поп-дивы, артистка пригласила для съемок своих звездных друзей: Кэти Перри, Ciara и Адама Ламберта, шоумена Ру Пола и ведущую Эллен Дедженерес, актеров Лаверна Кокса и Райана Рейнольдса, фигуриста Адама Риппона и многих других.

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Новый клип назвали гламурной версией Бейонсе. Сама Тейлор Свифт пока не комментировала какие-либо обвинения в плагиате. Не обращает внимания на это и поп-дива Бейонсе.

Напомним, с Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси.

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Источник: Сегодня
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