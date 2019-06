Тейлор Свифт станцевала в костюме картошки-фри в своем новом клипе

Этот бесшабашный ролик стал сразу же хитом сети

Тейлор Свифт выпустила новый клип Фото: instagram.com/katyperry

Известная американская певица Тейлор Свифт, которая удивила розовым платьем за 6500 долларов, выпустила новый клип на песню You Need To Calm Down. Стоит отметить, что ролике снялся целый ряд знаменитостей, включая Кэтти Перри и Райана Рейнольдса.

Ролик Тейлор Свифт менее чем за сутки набрал более 17 миллионов просмотров на YouTube-канале.

В видео певица предстала в образе картофеля фри из McDonald's, а Кэтти Перри – в образе бургера. Райан Рейнольдс менее вкусно выглядит – он играет в клипе художника, рисующего картины.

Отметим, что композиция Need To Calm Down вошла в последний альбом артистки под названием Lover, релиз которого намечен на август.

