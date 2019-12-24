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The Hardkiss перепели легендарный "Щедрик" в стиле рок: видео

Песня Helpless получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией "Щедрик"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23
THE HARDKISS
THE HARDKISS
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская группа The Hardkiss, которая недавно сменила состав, презентовала песню "Щедрик" в новой обработке. Музыканты объединили рождественскую композицию со своим новым хитом Helpless, который стал первым обнародованным синглом пятого альбома "Акустика. Live", выход которого запланирован уже в 2020 году.

Юлия Санина из группы The Hardkiss спела вместе с Тиной Кароль, смотрите подробности в видео:

На официальном YouTube-канале украинской рок-группы, а также на личной странице в инстаграме фронтвумен Юлия Санина появились ролики с выступления, наполняясь самыми теплыми эмоциями и детскими воспоминаниями накануне новогодних и рождественских праздников.

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Песня Helpless получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией "Щедрик" в музыкальной обработке Николая Леонтовича.

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Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" увидит свет уже в начале 2020 года.

Напомним, ранее украинская группа "Бумбокс" презентовала новый клип на песни "Твій номер/Плющ".

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песня группа щедрик The Hardkiss Юлия Санина
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