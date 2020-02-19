The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом на песню "Косатка"

Песня была написана в новогоднюю ночь под гитару

The Hardkiss Фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская группа The Hardkiss, которая феерично выступила на сцене Нацотбора на "Евровидение-2020", представила песню "Косатка", а также клип на нее. Стоит отметить, что это уже второй сингл нового альбома The Hardkiss, который выйдет в следующем году.

Песня была написана в новогоднюю ночь под гитару и особое праздничное настроение. "Косатка" – история о мечтах, красоте природы, радости и печали, без которых жизнь не может быть полноценной.

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Как поделилась Юлия Санина, это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения, побыть кем-то другим, например, косаткой.

Режиссером клипа выступил Валерий Бебко.

Напомним, ранее группа The Hardkiss порадовала поклонником новой видеоработой. И это настоящий вампирский триллер на композицию "Жива". Эта песня является первым синглом из будущего альбома The Hardkiss, который увидит свет только в 2021-м году. Видео получилось жутковатым и мрачным. В ролике фронтвумен группы – в образе вампирши с черными глазами. Идея клипа принадлежит режиссеру Mitti Misura.

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