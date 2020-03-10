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The Hardkiss устроят шоу на НСК "Олимпийский": названа дата концерта

Часть суммы от проданных билетов отправят на благотворительность

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

Украинская группа The Hardkiss, которая порадовали поклонников новым клипом на песню "Косатка", анонсировала масштабное шоу в честь десятилетия коллектива. Концерт состоится на самой огромной площадке Украины – НСК "Олимпийский".

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Концерт под названием "Десять" состоится 29 мая 2021 года о 20.00, на День Киева. По словам солистки группы Юлии Саниной, на главной арене страны прозвучат самые популярные треки.

"В это сложно поверить, но в следующем году The Hardkiss исполняется 10 лет. Уже 10 лет песни группы становятся саундтреками самых разнообразных моментов жизни многих людей. Они помогают пережить трудности, сопровождающие радости и успехи просто вдохновляют и придают сил. Как же часто мы слышим такие истории от слушателей. Все эти саундтреки прозвучат за год на НСК "Олимпийский". Мы объединим всех своих друзей с такими разными историями. Тех, кто любит драйвовый Hard и тех, кто обожает нежный Kiss", – сообщила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Группа The Hardkiss сменила состав. Детали в сюжете:

Недавно группа The Hardkiss начал сотрудничество со Всемирным фондом природы WWF Украина и в этом году поддерживает природоохранную программу Фонда — СВОБОДНЫЕ РЕКИ. LET IT FLOW. Купив билет на шоу "Десять", слушатели имеют возможность сделать благотворительный взнос для реализации программы.

Напомним, ранее группа The Hardkiss порадовала поклонников новой видеоработой. Это настоящий вампирский триллер на композицию "Жива". Песня является первым синглом из будущего альбома The Hardkiss. В ролике фронтвумен группы появляется в образе вампирши с черными глазами. Идея клипа принадлежит режиссеру Mitti Misura.

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