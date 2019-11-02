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Тилль Линдеманн представил пугающий клип на песню "Knebel"

Фронтмен Rammstein готовится к релизу сольного альбома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Тилль Линдеманн - Knebel
Тилль Линдеманн - Knebel
Фото: YouTube

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сломал челюсть поклоннику, представил клип на песню "Knebel". Уже 22 ноября состоится релиз сольного альбома проекта Lindemann.

О новом клипе "Время и Стекло" смотрите в сюжете:

Третий по счету сольный клип Тилля Линдеманна весьма смелый и своеобразный, однако, в стиле артиста.

Видео "Knebel", опубликованное на Youtube-канале Lindemann, содержит в себе сцены не для слабонервных: сначала мы видим главного героя, закованного в цепи в заброшенном здании, затем он с попутчиками следует по воде, а после встречает русалку.

К слову, Lindemann — это проект, образованный Тиллем Линдеманном и лидером коллектива Pain Петером Тэгтгреном. Их альбом под названием F&M выйдет 22 ноября.

Смотрите клип Lindemann – Knebel:

Ранее украинская исполнительница Аlina Рash представила завораживающий клип "Bosorkanya".

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