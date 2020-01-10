Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в новом байопике

Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины

"Король" Фото: YouTube

Актер Тимоти Шаламе, который сыграл в новой драме "Король", воплотит на экране музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда ("Логан", "Аутсайдеры"). Производством займется компания Fox Searchlight, сообщает Deadline.

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В основу байопика легла книга Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию" (Dylan Goes Electric).

Сам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины. Сценарий пишет Джей Кокс ("Банды Нью-Йорка").

Дата премьеры пока не называется.

Напомним, английская актриса Рэйчел Вайс сыграет главную роль в байопике о жизни легендарной голливудской дивы Элизабет Тейлор.

Также готовится еще одна картина о жизни Майкла Джексона. Продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг приступил к работе над байопиком про поп-короля и в этом ему помогает сценарист "бондианы" Джон Логан.

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