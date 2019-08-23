Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Вабити": соблазнительные кадры

Певица записывала ролик в США

Тина Кароль Фото: facebook.com/tina.karol

Украинская певица Тина Кароль, которая исполнит Гимн Украины на День Независимости, выпустила новый клип на трек "Вабити". Яркий ролик появился на официальном YouTube-канале артистки и на ее странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

В клипе Тина Кароль всячески пытается соблазнить двух молодых парней, которые моют окна, работают официантами или выступают в качестве "массовки" во время занятиями фитнесом.

Звезда снимается в откровенном серебристом купальнике, лежа на шезлонге. Молодые парни начинают танцевать перед звездой. Так повторяется и в других локациях – во время занятия фитнесом и в баре. Тина Кароль появляется в розовом мини платье с глубоким декольте.

Стоит отметить, что клип сняля в США, а роль парней, которых соблазняла певица, сыграли американские танцоры. Многие поклонники певицы уверены, что Тина Кароль снова влюблена, но имя ее бойфренда остается секретом.

Напомним, ранее Тина Кароль выпустила новый трек. На youtube-канале артистки появилось видео англоязычной версии песни "Внезапно", вошедшей в альбом "Интонации" 2017 года.

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