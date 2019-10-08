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Tinder запустил интерактивный сериал Swipe Night: что это

В приложении для знакомств Tinder вышел первый интерактивный сериал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кадр из Swipe Night
Кадр из Swipe Night
Фото: YouTube

Tinder выпустил первый пятиминутный эпизод своего интерактивного сериала Swipe Night. Действие этого шоу разворачивается в мире, на который надвигается апокалипсис. Зрителям нужно самим принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета. Например, помочь раненому или игнорировать его.

Также узнайте подробности о сериалах 90-х:

В Swipe Night рассказывается о группе друзей, которые пытаются спастись от апокалипсиса. По сюжету, пользователь должен принять ряд решений (на каждое выделено всего семь секунд), на основе которых затем приложение будет подбирать подходящих партнеров.

Никто не знал, что результаты опроса отобразятся в профиле, и на этом многие попались. По сюжету зрителю нужно сделать выбор: или прикрыть изменившего друга перед его девушкой, или быть честным и все ей рассказать. И тем, кто решил прикрыть друга, не повезло — этот ответ послужил им серьезной антирекламой.

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Отметим, что в интерактивном сериале Swipe Night будет шесть серий, которые транслируются в приложении Tinder по воскресеньям. Каждая серия доступна только шесть часов и только для пользователей США, так что аудитории из России проверка на честность пока не грозит.

Напомним, мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder, создали для коров в Великобритании. Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных.

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