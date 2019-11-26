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Тине Тернер – 80! ТОП легендарных хитов американской певицы

Песни Тины Тернер давно стали хитами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Тина Тернер
Тина Тернер
Фото: Getty Images

26 ноября легендарная американская певица Тина Тернер, сын которой совершил самоубийство, празднует свой юбилей. Звезде исполнилось 80 лет! Сегодня сделали подборку самых популярных хитов Тины Тернер.

Узнайте подробности трагедии Тины Тернер:

Отметим, что Тина Тернер – американская певица, которая отказалась от своего гражданства и приняла гражданство Швейцарии. Свою карьеру она начинала в церковных хорах, но судьбоносной встречей для ее певческого пути стало знакомство с блюзовым музыкантом Айком Тернером. Он стал первым ее мужчиной.

Долгое время они выступали вместе как дуэт, который назывался Ike & Tina Turner. Однако в 1976 пара распалась и Тина сбежала от законного мужа из-за его злоупотребления наркотиками. После того наступил пик популярности американки как сольной исполнительницы.

Лучшие хиты Тины Тернер:

Simply The Best

Песня включена в первый сборник хитов Тины Тернер. В компиляцию были включены самые известные хиты Тины, а также новые песни.

What's Love Got To Do With It

Песня стала самым успешным синглом Тернер, достигнув первого места в чартах Австралии, Канады и США (Billboard Hot 100), а также войдя в десятку лучших еще десятка стран мира. Это был второй по величине сингл в 1984 году в США и семнадцатый по величине в Соединенном Королевстве. Песня заняла 316 место в списке журнала Rolling Stone "500 величайших песен всех времен".

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Proud Mary

Это кавер-версия песни "Proud Mary" группы Creedence Clearwater Revival остается сигнатурным хитом Тины Тернер.

Private Dancer

Песня вошла в одноименный пятый сольный студийный альбом Тины Тернер. Вышел 23 мая 1984 года. Это был первый альбом Тины Тернер на лейбле Capitol Records.

I Don't Wanna Lose You

Песня написана Альбертом Хаммондом и Грэмом Лайлом и продюсирована вместе с Роджером Дэвисом для альбома Turner 1989 года Foreign Affair.

Напомним, певица Тина Тернер скрыла от поклонников тот факт, что в 2017 году ей пересадили почку.

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