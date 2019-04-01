Тишина или смерть: появился атмосферный трейлер хоррора Netflix "Тишина"
В картине снялись Стэнли Туччи, Кирнан Шипка и другие
Стриминговая платформа Netflix после успеха хоррора "Птичий короб" с Сандрой БУллок в главной роли, решила показать еще один апокалиптический триллер. В сети появился трейлер нового фильма "Тишина".
В фильме, снятом по роману английского писателя Тима Леббона, действие происходит в мире, где жуткие создания охотятся на людей на звук. Семье главных героев приходится искать убежище в отдаленном уголке, где они сталкиваются со служителями зловещего культа. Фанатики решают использовать обострившиеся чувства девочки в своих целях.
Отметим, что "Тишина" снята по закону жанра, основоположником которого, скорее всего, стала картина "Тихое место" Джона Красински. В фильме Netflix снимаются Стэнли Туччи, Кирнан Шипка ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Миранда Отто ("Родина"), Джон Корбетт ("Моя большая греческая свадьба") и другие.
Премьера "Тишины" назначена на 10 апреля.
Напомним, ранее в сети появился трейлер второго сезона сериала про юную ведьму Сабрину ("Chilling Adventures of Sabrina").
Также стало известно, что Netflix заказал производство анимационного сериала "Боги и герои" (Gods & Heroes) по мотивам древнегреческой мифологии.
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