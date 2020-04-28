Ток-шоу "Говорить Україна" изменило жизнь украинки из Словакии

Для Оксаны жизнь за рубежом стала настоящим кошмаром

В этом году программе "Говорить Україна", которая выходит по будням на канале "Украина", исполняется 8 лет. За это время более 15 000 героев ток-шоу кардинально изменили свою жизнь. Одной из участниц программы стала Оксана из Словакии.

Оксана живет в Словакии, куда уехала вместе с отцом, когда ей исполнилось 16 лет. С тех пор она не виделась с родными, которые остались в Украине.

Узнайте в сюжете, для кого Алексей Суханов готовит дома:

"Я мало что помню из детства, все как бы стерлось. Я пыталась разыскать сестру в соцсетях, но тщетно. У меня только осталась ее фотография с детства", – поделилась Оксана.

Никто из родственников даже не догадывался, что ее жизнь за рубежом стала настоящим кошмаром. Знакомая отца отобрала документы и заставила девушку заниматься проституцией. Если Оксана отказывалась работать, ее били и постоянно угрожали.

"В этом аду я жила четыре года", – сказала героиня ток-шоу "Говорить Україна".

В детстве Оксана потеряла мать, которая умерла от рака. Отец стал выпивать и в последнее время практически потерял память. Уже в студии стало известно, что у девушки тоже диагностировали рак. В такой ситуации ей очень важна поддержка близких.

"Сейчас я совсем одна в этом мире и хочу хотя бы увидеть моих родных. Я очень надеюсь, что хоть один человек со мной встретится", – сказала Оксана.

Журналисты смогли разыскать двоюродных братьев и жену ее дяди, которого уже не нет в живых.

Ток-шоу "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым исполняется 8 лет Фото: пресс-служба

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19:50!

Ранее ток-шоу "Говорить Україна" показало эксклюзивные расследования, снятые во время пандемии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться