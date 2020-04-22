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Ток-шоу "Говорить Україна" покажет эксклюзивные расследования, снятые во время пандемии

На этой недели вы узнаете, как не спутать коронавирус с обычной простудой и сохранить брак во время пандемии

Варвара Левская
Сегодня, 11:04

Ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым продолжает следить за актуальными событиями в стране даже во время эпидемии. На этой неделе зрители увидят новые эксклюзивные выпуски программы на телеканале "Украина" в 20:10. Так, станет известно, как не спутать коронавирус с обычной простудой, сохранить брак во время пандемии и как проводятся расследования жестоких преступлений, когда вся страна на карантине.

На этой неделе ток-шоу раскроет подробности жизни обычных украинцев во время самоизоляции. Три программы "Говорить Україна" на самые актуальные темы, снятые без зрителей, с соблюдением дистанции и по всем правилам безопасности во время карантина.

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"Все время карантина к нам на горячую линию продолжают обращаться зрители. Очень много вопросов касается коронавируса, много историй связано с разладами в семьях. Поэтому команда "Говорит Украина" и Алексей Суханов приняли решение о съемках нескольких спецвыпусков с соблюдением всех норм безопасности. Программы выйдут в эфир в последнюю неделю апреля", – комментирует креативный продюсер программы "Говорить Україна" Юлия Охрименко.

Зрители узнают историю женщины, которая утверждает, что переболела коронавирусом еще в январе, но, по ее словам, даже не догадывалась об этом.

"Я ничего не могла делать, только спала целыми днями, ужасно выкручивало ноги и кашель не давал дышать", – делится героиня.

В студии ток-шоу "Говорить Україна" станет известно, почему коронавирус трудно диагностировать и под какие заболевания он маскируется, а герои программы и ее ведущий Алексей Суханов пройдут тест на COVID-19.

Для кого Алексей Суханов готовит дома – смотрите видео:

В среду, 22 апреля, в 20:10 зрителей ждет новый спецвыпуск, история о том, как не рассориться друг с другом во время самоизоляции.

Ольга влюбилась в Олега, и в эту новогоднюю ночь он сделал ей предложение. Но все планы жениха и невесты испортил карантин, и свадьбу мужчина отменил. Как и большинство украинских семей, пара оказалась в четырех стенах. Ольга обратилась за помощью в программу, женщина не верит, что карантин – настоящая причина разрыва.

Может ли карантин убить любовь? Как эпидемия повлияла на украинские семьи? Как сохранить брак? Почему некоторые люди ненавидят друг друга, а у некоторых – второй медовый месяц? На эти и другие вопросы ответил психолог в эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна", и посоветовал, как пережить карантин и не расстаться.

В четверг, 23 апреля, в 20:10 зрители станут свидетелями детективной истории, на пути расследования которой возникла эпидемия.

Утром сын Валентины поехал в магазин, и бесследно исчез. В 4 утра женщине сообщили, что ее сына со связанными руками и ногами нашли в лесу. Что на самом деле произошло? В каких грехах обвиняют сына местного чиновника что покажет детектор лжи, и как на расследование повлиял карантин в Украине, станет известно на этой неделе.

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Источник: Сегодня
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