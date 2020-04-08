Ток-шоу "Говорить Україна" помогло парню из Швеции найти маму украинку

Именно в студии проекта "Говорить Україна" мать с сыном наконец встретились

В этом году программе "Говорить Україна", которая выходит по будням на телеканале "Украина", исполняется восемь лет. За это время ток-шоу изменило жизни более 15 тысяч героев. Одними из них стали Инна и ее сын Гюстав. Женщина оставила ребенка много лет назад. Поиски парнем родных людей начались в Швеции, но привели его в Украину.

Поиски мамы Гюстава инициировала его приемная сестра Надежда и украинка Людмила, которая уже долгое время живет в Швеции. Последняя случайно узнала историю Гюстава, и сразу обратилась в программу "Говорить Україна" с просьбой помочь найти маму мальчика.

"От меня не скрывали, что я для родителей не родной сын. Меня усыновили, когда мне было всего два года. От меня отказались в роддоме", – поделился с журналистами ток-шоу "Говорить Україна" Гюстав.

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Парень, когда в детстве узнал, что в Украине у него есть семья – решил ее найти.

"Начал думать, там будет также семья, как в Швеции. А четыре года назад, я пообещал, что смогу найти своих биологических родителей, я много молился. Я очень счастлив", – говорит парень.

Журналисты узнали, что, когда Гюстав родился, его назвали Русланом. Его мать тогда взяла себе имя Личели Сабина Вановна. Она в 18 лет закончила обучение в бурсе. Очень поссорилась с мамой и сбежала в Одессу. Там работала официанткой, и в Запорожье вернулась через 11 лет. Именно в студии проекта "Говорить Україна" мать с сыном наконец встретились. Теперь Инна общается с сыном, а также, по ее словам, чувствует облегчение, что не скрывает от родных тайну, о которой никогда не рассказывала.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19:50!

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