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Ток-шоу "Говорить Україна" разыскало маму итальянского мачо

Журналисты телеканала "Украина" разыскали маму итальянского парня

Марина Попович
Сегодня, 10:21

Уже 8 лет программа "Говорить Україна" выходит по будням на телеканале "Украина". За это время более 15 тысяч героев ток-шоу кардинально изменили свою жизнь. Среди них оказалась семья из Италии, чей сын ради встречи с родной мамой прилетел в Украину.

Поиски мамы Костика начали его приемные родители. Познакомившись с украинкой Оксаной, которая работала в Италии, они рассказали ей свою историю усыновления. Та ответила, что им сможет помочь ток-шоу "Говорить Україна".

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"Костик всегда знал, что его усыновили, – говорит на телеканале "Украина" приемная мама Костика Россана, – я всегда говорила ему, что у него две мамы".

Вместе с мужем Массимо и сыном Костиком она прилетела в Украину.

Костик искренне ответил, почему решил вернуться на родину: "В моей жизни все прекрасно, но есть огромная пустота – я ничего не знаю о своих корнях. Почти три года моей жизни отсутствуют. Я хочу знать, кто мои родители и почему я оказался в интернате".

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Журналисты телеканала "Украина" разыскали маму итальянского парня. Она рассказала, что оставила ребенка в родильном доме, потому что у нее не было денег и крыши над головой. Но в течение нескольких лет мама Костика навещала его, а когда появилась возможность, то решила забрать мальчика. Однако на тот момент его уже усыновила итальянская семья.

Трудно поверить, что Костик родился недоношенным, и у него было слабое здоровье. Сегодня этот парень похож на итальянского мачо.

Благодаря команде ток-шоу "Говорить Україна" Костик теперь счастлив вдвойне: он каждый день общается с мамой. Она рассказала обо всем мужу, и он поддерживает жену. Итальянские родители тоже рады за сына и ждут в гости родственников из Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц.

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