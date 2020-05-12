Ток-шоу "Говорить Україна": ТОП-историй, которые изменили мир

Трогательные истории украинцев, жизнь которых однажды навсегда изменилась

16-го апреля ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит на телеканале "Украина" по будням, отпраздновало свое восьмилетие. За это время в эфире зритель увидел более 1700 непредсказуемых историй из реальной жизни, героями которых стали 15 000 человек. Программа играет активную роль в социальной жизни украинцев и готова прийти на помощь даже в самых критических ситуациях. Вот ТОП-шокирующих историй "Говорить Україна".

1. "З’їла булочку – зупинилося серце: хто винен?"

Во время перерыва в столовой школы, девочке стало плохо, и она потеряла сознание. После этого, девочка, не приходя в сознание находилась в вегетативном состоянии. В школе уверяли, что причиной ее состояния являются хронические заболевания девочки. Мама Айши пришла на ток-шоу, чтобы разобраться, что же случилось с дочкой, и кто виновен.

Во время программы доказали, что ребенка в школе ударил именно электрический ток. Собрали необходимую сумму на лечение девочки. Сейчас ее состояние гораздо лучше, чем рассчитывали на это даже родители.

"Говорить Україна" отмечает 8-летие в эфире – смотрите сюжет:

2. "Мама вбиває, а тато на відео знімає?"

Ужасающее видео попало в Интернет и сразу шокировало своей жестокостью. Мама заставляет маленького сына собирать окурки, а затем бросает его головой об пол. Это произошло в одной из харьковских квартир. А снимал видео отец ребенка. С помощью программы, ребенка, над которым издевались родители – был изъят из семьи.

3. "Дівчина – акула з вухом на щоці"

В редакцию обратились родные 30 летней Елены с просьбой помочь сделать девушке операцию. С рождения девушка имеет недостатки во внешности, зубы расположены в 2 ряда, а ухо расположено на щеке. Елена очень комплексовала из-за своего внешнего вида, прятала ухо под волосами и пыталась реже попадаться на глаза незнакомцам. В программе Елену осмотрел пластический хирург Ростислав Валихновский и пообещал взяться за внешность девушки. После выхода программы неравнодушные люди, узнав историю Елены, пригласили к себе в гости в Италию, где Елена отдыхала неделю в начале июля. А 27 августа 2019 девушке сделали первую операцию – вставили титановый имплант челюстного сустава, который стоил 9000 долларов. Его прислали из Бельгии для девушки совершенно бесплатно. С момента выхода программы на счет Алены поступило более 230 000 гривен. На очереди – еще 3 операции.

4. "Народжена з двома обличчями – збережіть хоть одне"

На ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым обратился сосед маленький Нади из Тернопольской области. Девочка родилась с опухолью на лице, которая становилась все больше. У малышки перекрывалась гортань, и ей все труднее с каждым днем становилось дышать. Требовалась неотложная операция. Алексей Суханов попросил телезрителей помочь. С момента выхода программы зрители перевели на счет ребенка 128 тысяч гривен.

Оперировать Надежду бесплатно взялся известный хирург Ростислав Валихновский. Диагноз звучал следующим образом: гигантская опухоль центральной зоны лица в области лицевого нерва. Она проникла в глубокие структуры лица, проросла к слизистой оболочке ротовой полости. Наде назначили срочную операцию, ведь ребенок имел проблемы с дыханием. 2 декабря Ростислав Валихновский поделился видео, в котором рассказал, что операция, которая длилась более часа, прошла хорошо, и теперь девочку ждет длительная реабилитация. Доктор отметил, что клиника берет на себя ответственность за ребенка, будет Надю регулярно обследовать и делать ей операции в течение всей жизни.

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Эта программа еще раз показала всем нам, что чужих детей не бывает! Каждый из нас может спасти хотя бы одну маленькую жизнь, если не будет равнодушным!", – комментирует ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19:50!

Ранее мы рассказали, как ток-шоу "Говорить Україна" изменило жизнь украинки из Словакии, которая уехала туда с отцом.

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