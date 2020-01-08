Только лучшие: самые ожидаемые фильмы 2020 года

На широкие экраны выйдут долгожданные премьеры

"Черная вдова" Фото: YouTube

В минувшем 2019 году кинорежиссеры сняли много достойных фильмов. Лучшие фильмы 2019 года мы отметили в своем подборке. Теперь мы хотим отметить самые ожидаемые фильмы 2020 года.

Украинский студент разработал программу, которая идеально подбирает музыку для фильмов:

Если вы не знаете, что посмотреть в кино – сохраняйте себе этот список.

"Мої думки тихі"

Фильм молодого украинского режиссера Антонио Лукича. По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала в Канаде. Необходимо только записать голоса закарпатских животных. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима. Маму играет прекрасная актриса Ирма Витовская.

"Прекрасный день по соседству"

Байопик об американском телеведущем, артисте и кукольнике Фреде Роджерсе. Больше 30 лет, с 1970 по 2000, он вел на американском телевидении популярную программу для детей Mister Rogers' Neighborhood. В фильме его играет Том Хэнкс, а сюжет строится на эпизоде, когда к герою приходит циничный журналист Ллойд Фогель, чтобы написать о нем статью для Esquire, и как меняются его взгляды из-за знакомства с Фредом Роджерсом. Чтобы подготовиться к своей роли Том Хэнкс провел много часов, просматривая старые записи детской телепередачи. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

"Против всех врагов"

Американская актриса Джин Сиберг была музой Годара и врагом ФБР: в 1960-х она поддерживала темнокожих. В байопике "Сиберг" актрису сыграла Кристен Стюарт – и призналась, что это была самая сложная ее роль. Сюжет картины будет повествовать о конкретном периоде жизни Джин Сиберг – времени, когда ее политическая активность привлекла внимание ФБР.

Фильм из вселенной DC. Марго Робби вернется в образе эксцентричной суперзлодейки и подружки Джокера Харли Квинн. Фильм сосредоточен исключительно на девушках: Харли Квинн объединяется с Черной канарейкой (мастер боевых искусств, любит колготки в сеточку и умеет кричать, как канарейка) и Охотницей (дочь влиятельного босса мафии, которая хочет стать самостоятельной), чтобы бороться с главарем преступного мира Готэма, Черной маской. Главного злодея играет Юэн МакГрегор.

"Не время умирать"

25-й юбилейный фильм о Джеймс Бонде. По сюжету, Бонд покидает службу и наслаждается отдыхом на Ямайке, но ЦРУ просят помощи в поиске пропавшего ученого, и Бонд возвращается к работе. Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, которого помнят по первому сезону "Настоящего детектива" и сериалу "Маньяк", а в главных ролях появятся Дэниел Крейг, Леа Сейду, Рэф Файнс, Бен Уишоу и Наоми Харрис. Главного злодея сыграет обладатель "Оскара" Рами Малек. Главная интрига в том, что в роли агента 007 впервые появится женщина.

Первый сольник про "Черную вдову", которую играет Скарлетт Йохансон. События "Черной вдовы" начнутся там, где закончилась лента "Первый мститель: Противостояние" и пытается в одиночку справиться со своим прошлым – например, она встретится со своими сестрами. Напомним, что первое появление Черной Вдовы на страницах комиксов состоялось в 1964 году.

Это продолжение фильма о "Чудо-женщине". Действие второй картины происходит в 1980-е, как ясно из названия: в нем Диана Принс в исполнении Галь Гадот сражается с новыми врагами, Максом Лордом и Гепардой, и встречается со своим воскрешенным из мертвых возлюбленным Стивом Тревором (его играет Крис Пайн). Долгожданная премьера второй части "Чудо-женщины 1984" пройдет 4 июня по всему миру, в том числе и в Украине.

Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холландер, Стэнли Туччи и Харис Диккинсон – роскошный актерский состав появится в приквеле любимой всем истории King’s Man, снятой остроумным режиссером Мэтью Вонном. События ленты будут происходить во времена Первой мировой войны. По сюжету, группа тиранов (вполне себе реальных – среди них, например, царь Николай II и Вильгельм II) объявит войну человечеству, а противостоять ей сможет только один герой – некий юноша Конрад (его играет звезда сериала "Траст" Харрис Диккинсон) вместе со своим наставником (Рэйф Файнс). Фильм расскажет о становлении шпионской службы King’s Man.

Экранизация культового романа Фрэнка Герберта "Дюна", за которую взялся сам Дени Вильнев. В центре сюжета – история талантливого аристократа Пола Атрейдеса, который рожден для великих дел, например, отправиться на опасную планету Арракси и победить там всех злодеев. Дени Вильнев собрал блестящий состав в фильме: в главной роли – Тимоти Шаламе, также в фильме появятся Оскар Айзек, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгаард, Зендая и Дэйв Батиста.

"Тихое место 2"

Картина расскажет о семье Эббот, которая на этот раз решает покинуть свою ферму, на которой длительное время скрывалась от слепых чудовищ, попавших на Землю. Актриса Эмили Блант вернется в роли Эвелин Эббот, которой теперь придется возглавить семейство, чтобы бесшумно выживать. В трейлере ленты "Тихое место 2" можно увидеть, что семейство встретится с другими людьми, которые выжили после катастрофы.

Сюжет повествует о Хуа Мулан ― старшей дочери почетного китайского воина. Когда император приказывает каждой семье отправить на службу по одному солдату, Мулан решает идти на войну вместо больного отца, притворившись мужчиной.

В "Вечных" ранее были заявлены Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Брайан Тайри Генри, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Дон Ли. Кит Харингтон исполнит роль Дэйна Витмана (Черный Рыцарь), который, к слову, выступает на стороне добра. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.

Напомним, ранее мы рассказали в своей подборке, что посмотреть зимой 2020. Среди ожидаемых голливудских картин – четыре украинские.

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