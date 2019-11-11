"Только с Ди Каприо": Эмилия Кларк хочет сыграть мужскую роль с известным актером

Актриса предложила себя на роль агента 007

Эмилия Кларк

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которой недавно исполнилось 33 года, готова сыграть роль Джеймса Бонда, если, конечно, ей поступит такое предложение. Об этом она рассказала журналу Empire.

Узнайте подробности дня рождения Эмилии Кларк:

В новом фильме под названием "Не время умирать" исполнительницей главной женской роли будет чернокожая британская актриса Лашана Линч. В отличие от прежних картин, она сыграет не девушку Бонда, а еще одного агента MI6.

Отвечая на вопрос о желании стать новым Бондом после ухода Крейга, Эмилия Кларк заявила: "Да, конечно же, да! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это все равно будет здорово".

Эмилия отметила, что своим партнером видит только Леонардо Ди Каприо. Кроме того, о возможности снять женщину в роли Бонда заговорили из-за раздумий Крэйга участвовать в очередном фильме "бондианы".

Напомним, что фильм о Джеймсе Бонде выйдет с 3 апреля 2020 года – в Великобритании, с 8 апреля – в США.

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