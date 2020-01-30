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"Только так и кончается война… До последнего бойца": почему фильм "1917" получит "Оскар"

Это история о том, что героями не рождаются, но остаются до последнего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:34
Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

В украинский прокат вышла картина Сэма Мендеса "1917", которая номинирована на премию Оскар 2020. К слову, фильм успел собрать множество наград, среди которых "Золотой глобус", премия Гильдии режиссеров и т.п. Картине прочат "Оскар" и, если не в основной категории, то в нескольких других. Отметим, что картина номинирована в 10 категориях.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Предлагаем в нашем обзоре узнать, за фильм "1917" может получить заветный "Оскар".

В решете они в море ушли, в решете,
В решете по седым волнам.
С берегов им кричали: – Вернитесь, друзья! -
Но вперед они мчались – в чужие края -
В решете по крутым волнам.
Колесом завертелось в воде решето...
Им кричали: – Побойтесь греха!
Возвратитесь, вернитесь назад, а не то
Суждено вам пропасть ни за что, ни про что!.. -
Отвечали пловцы: – Чепуха!
(Эдвард Лир, "В страну Джамблей")

Именно это стихотворения великого творца поэзии абсурда точно характеризует главных героев. Да и само стихотворение герои цитируют на протяжении всей картины.

"1917": сюжет фильма

Итак, разгар Первой мировой войны и именно в этом разгаре режиссер показал роль британцев. В центре повествования казалось бы маленькие люди, но – большие личности два капрала Том Блейк (Дин Чарльз-Чэпмен) и Уильям Скофилд (Джордж Маккей). Им поручено доставить послание во второй батальон – отменить наступление на немцев во избежание более 1600 смертей. Отступление противника – всего лишь стратегический ход, который они планировали не один месяц. Для Блейка задание становится личным — в этом батальоне служит его брат.

Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

Парни отправляются в близкий/далекий путь, сталкиваясь каждый со своей личной трагедией на фоне трагедии тысяч. События происходят за короткий временный отрезок – приблизительно сутки. А сам фильм снят будто одним кадром. Поэтому и возникает ощущение присутствия. Сам Сэм Мендес рассказывал ранее, что фильм снимался длинными отрывками (до 8 с половиной минут) и смонтирован так, чтобы выглядеть одним целым неделимым дублем. Одна из сцен, когда герой идет по полуразваленному городу напоминает кадр из какой-то страшилки или видеоигры. Кстати, Мендес хотел достичь именно такого эффекта в этой сцене. Удалось!

"Когда вас пристрелят – сбросьте пистолеты обратно!"

Окопная война утомила всех, поэтому даже пистолеты просят кинуть обратно, если немцы смертельно ранят парней. Никто из главных персонажей не хотел стать героем, не грезил медалями, хотя и говорили о них. Они даже не осознавали всю важность своей миссии и ценность жизни. Казалось бы, не столь далекий путь, но он напичкан снайперами, растяжками, неприятными "сюрпризами" противника. Этот путь – всего девять миль, но грязи, через туши лошадей и трупы солдат, заминированные окопы, полчища крыс, город, напичканный снайперами и испуганными жителями. Все это – взгляд парней, которые не отдают отчет о своей роли в масштабе этой войны.

"Только так и кончается война… До последнего бойца"

Что касается сценария – то тут Мендес опирался на реальную семейную историю, которую еще ребенком услышал от своего деда, ветерана Первой мировой Альфреда Мендеса. Режиссер хотел показать именно частную, индивидуальную историю на фоне этого периода, а зрителю дать возможность практически физически ощутить реальность и ужасы войны.

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К минусам отнесу, пожалуй, "непотоплямость" героя. Таким методом Мендес грешит еще с бондианы. В солдата стреляют, он прыгает в реку, бежит по полю боя – а ему ничего.

Актерский состав

Мендес тут поставил на молодых и малоизвестных актеров Дина Чарльза-Чэпмена и Джорджа Маккея, а добавил изюминок в виде Колина Фарелла и Ричарда Мэддена. "Вишенкой" стал, конечно же, Бенедикт Камбэрбетч.

Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

И во славу пловцов, что объехали мир,
Их друзья и родные устроили пир
И клялись на пиру: – Если мы доживем,
Все мы тоже туда в решете поплывем!..

История рассказана, Неидеально, но масштабно и вполне человечно. Дура-война, но на войне – каждый по-своему герой.

Напомним, критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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