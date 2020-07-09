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Том Хэнкс отмечает 64-летие: лучшие роли оскароносного актера

Сегодня, 13:36

Неповторимый актер празднует свой день рождения

Сегодня празднует свой 64-й день рождения многократный лауреат и номинант премии "Оскар", лауреат и номинант премии "Золотой глобус" талантливый американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Том Хэнкс. На его счету более семидесяти фильмов, которые пользуются невероятной популярностью у зрителей. И это не удивительно. Мастерская, искренняя игра актёра позволяет без усилия верить каждому его перевоплощению на экране, проживать вместе с его героями все истории его харизматичных и великолепных персонажей.

Сегодня.Lifestyle выбрали лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые всегда приятно посмотреть вновь.

Том Хэнкс
Том Хэнкс
Фото: Getty Images

Изгой

Американец Чак Ноланд работает инспектором доставки в логистической авиакомпании FedEx в Москве. А в США его ждёт любимая девушка Келли Фрирс. По возвращению в США ему предстоит срочная командировка, но в новогоднюю ночь он обещает Келли быть с ней вместе и собирается сделать ей предложение. Во время перелёта из Мемфиса в Малайзию самолёт, на котором находится Чак, терпит крушение и падает в Тихий океан. Чак – единственный, кому чудом удалось спастись и теперь он оказывается на необитаемом острове. Пребывание там становится для мужчины школой жизни по выживанию в экстремальных условиях и периодом осмысления жизненно важных ценностей. Но Чак не теряет надежды на спасение, ведь хочет вернуться домой и жить со своей возлюбленной.

Форрест Гамп

Добродушный, открытый, слабоумный молодой человек по имени Форрест Гамп сидит на лавочке в парке и всем, кто к нему подсаживается, рассказывает историю своей жизни. В каждой истории он становится кем-то известным и прославленным. У него получается всё, за что бы он ни взялся. Ну, а на самом деле ему нужна лишь взаимность девочки, с которой он дружил в детстве и в которую был влюблён. Девушка выросла и мечтает о взаимной и чистой любви, но не со слабоумным человеком. За роль главного героя Форреста Гампа Том Хэнкс был удостоен премии "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль в жанре драмы.

Филадельфия

По сюжету успешного молодого адвоката юридической фирмы "Вайлт Вивер" Эндрю Бэккетта увольняют с работы. Причиной увольнения называют его некомпетентность. Но на деле это не так, ведь в некомпетентности его невозможно уличить. Истинная же причина кроется в том, что менеджерам стало известно о его болезни СПИДом и, к тому же, он гомосексуал. Эндрю собирается судиться с бывшими работодателями, но все адвокаты, к которым он обращался, отказываются представлять его в суде. Эндрю решает сам себя защищать в суде, но вскоре к нему во имя справедливости присоединится Джо Миллер. За роль Эндрю Беккетта Том Хэнкс был удостоен премии "Оскар".

Шпионский мост

Разгар "холодной войны". Бруклин. Клиент известного адвоката Джеймса Донована Рудольф Абель подозревается в шпионаже в пользу Советского Союза. Донован занимается защитой своего клиента не формально, а по всем правилам юриспруденции и справедливости. Такой подход вызывает неприязнь со стороны судей и присяжных, но Доновану удаётся смягчить приговор. Вместо смертной казни его подзащитному дают 30 лет заключения. Очень скоро выяснится, что в СССР взяли в плен американского шпиона и советские власти предлагают обмен Абеля на Пауэрса. Адвокат Донован оказывается в центре этих опасных переговоров.

Большой

Комедийный фильм, в котором тринадцатилетний подросток Джошуа из-за своих комплексов поскорее хочет стать большим. Однажды в уличном игровом автомате он загадывает желание стать большим. На следующий день он просыпается в теле тридцатилетнего мужчины. Ему приходится бежать из дома и уехать в Нью-Йорк. Там он устраивается на работу в фирму игрушек. Благодаря тому, что он в душе подросток и хорошо разбирается в том, какие игрушки будут популярны, а какие нет, ему удаётся сделать стремительную карьеру в компании. Джошуа тоскует по родителям, по своей прежней жизни и находит тот самый автомат, чтобы вернуть себе настоящий облик.

Не пропустите также самые крутые фильмы с Сильвестром Сталлоне, которому на днях исполнилось 74 года.

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