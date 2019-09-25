Том Хэнкс получит престижную премию за заслуги в кинематографе: подробности
Актер получит премию Сесиля Б. Де Милля
Голливудский актер Том Хэнкс, который исполнит роль вымышленного космонавта по рассказу лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона, получит премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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Награждение состоится 5 января во время церемонии вручения "Золотого глобуса".
Премия Сесиля Б. Де Милля – это престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1952 года за выдающиеся заслуги в кино. Ранее награды были удостоены такие актеры, как Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Барбра Стрейзанд и др.
А Том Хэнкс является 15-кратным номинантом на премию "Золотой глобус".
Напомним, Том Хэнкс, а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира"), пишет Empire. Стоит отметить, что в прошлый раз их сотрудничество под названием "Капитан Филлипс" собрало несколько номинаций на "Оскар".
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