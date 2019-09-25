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Том Хэнкс получит престижную премию за заслуги в кинематографе: подробности

Актер получит премию Сесиля Б. Де Милля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс, который исполнит роль вымышленного космонавта по рассказу лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона, получит премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Награждение состоится 5 января во время церемонии вручения "Золотого глобуса".

Премия Сесиля Б. Де Милля – это престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1952 года за выдающиеся заслуги в кино. Ранее награды были удостоены такие актеры, как Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Барбра Стрейзанд и др.

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А Том Хэнкс является 15-кратным номинантом на премию "Золотой глобус".

Напомним, Том Хэнкс, а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира"), пишет Empire. Стоит отметить, что в прошлый раз их сотрудничество под названием "Капитан Филлипс" собрало несколько номинаций на "Оскар".

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