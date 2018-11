Том Хиддлстон пообещал больше пакостей от Локи

Локи будет пакостить в новос сериале

Персонаж Локи. Фото: syfy.com

Как известно, студия Disney запускает в производство сериал, посвященный коварному брату Тора – Локи.

Недавно исполнитель роли Локи, актер Том Хиддлстон, который исполнит эту роль и в предстоящем сериале, лично прокомментировал новость. Актер выложил в своем Twitter картинку со словами "Локи. Больше историй, которые можно рассказать. Больше пакостей, которые можно сотворить" ("Loki. More stories to tell. More mischief to make. More to come").

Этот твит, конечно же, вызвал бурную реакцию пользователей. Отметим, сериал "Локи" выйдет на потоковом канале, который Disney намерена запустить в 2019 году. Также планируется шоу про "Алую ведьму".

Напомним, Том Хиддлстон заявил, что судьба его героя Локи уже решена. Несмотря на то, что появлялась информация о некоторых героях, которые якобы должны вернуться в "Мстителях 4", актер утверждает, что в "Войне бесконечности" появление Локи было последним. Герой не появится в четвертом фильме. Как говорится, убили насовсем.