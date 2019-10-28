"Том и Джерри": появились подробности и дата премьеры полнометражного фильма

Режиссером выступил Тим Стори ("Фантастичекая четверка", "Совместная поездка")

Кадр из мультфильма "Том и Джерри" Фото: YouTube

Неугомонная парочка – кот Том и мышонок Джерри возвращаются на экраны! Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. Отмечается, что студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о приключениях Тома и Джерри уже на 23 декабря 2020 года.

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Сначала фильм режиссера Тима Стори должен был выйти в апреле 2021 года. Однако создателям картины удалось уложиться в более короткие сроки.

В новом фильме кот Том живет в роскошном отеле Нью-Йорка, куда перебирается мышонок Джерри, что ставит под угрозу проведение дорогой свадьбы. Работница отеля Кайла (Хлоя Морец) просит Тома избавиться от надоедливой мыши.

В комедии также снимутся актеры Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Делани и другие.

Напомним, что Disney нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island.

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