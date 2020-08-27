Том Круз посмотрел нашумевший фильм в переполненном зале кинотеатра: видео

Актер отправился в один из лондонских кинотеатров

Знаменитый голливудский актер Том Круз, который отпраздновал 58-летие в прошлом месяце, решил посмотреть одну из главных киноновинок этого лета. Звезда самых популярных боевиков в истории кино, который неоднократно выполнял опасные трюки на съемках, отправился в один из кинотеатров Лондона в разгар пандемии и посмотрел фильм "Довод" Кристофера Нолана. Том Круз снял короткий 34-секундный ролик, который опубликовал в Twitter.

"Довод" стал одним из самых ожидаемых фильмов с момента открытия кинотеатров. Премьера фильма не раз переносилась, и наконец, состоялась. Интерес киноманов к фильму не угасал с момента появления первых новостей о нем. Сюжет долгое время держался в тайне, а украинские зрители были заинтригованы, когда узнали, что часть истории будет разворачиваться в Украине. Однако украинские локации были воссозданы в Таллине, Эстонии.

58-летний актер на своем примере показал, что пандемия не должна быть препятствием для ценителей кино на большом экране. Том Круз приехал в кинотеатр в защитной маске-респираторе и сидел в зале со зрителями.

Том Круз приехал в кинотеатр на фильм "Довод" Фото: Скриншот из YouTube

"Как здорово снова оказаться в кинотеатре", – громко сказал Том Круз, когда фильм закончился.

Судя по короткому описанию, которое Том Круз оставил в Twitter, фильм ему очень понравился.

Том Круз приехал в Лондон на съемки фильма "Миссия невыполнима 7"., которые почти около семи месяцев назад были остановлены из-за событий в мире.

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" должна была состояться 22 июля 2021 года, но теперь перенесена на ноябрь 2021 года. Выход следующей части – "Миссия невыполнима 8" был запланирован на 4 августа 2022 года.

Ранее мы сообщали, что режиссер "Мистер и миссис Смит" снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом и Илоном Маском.

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