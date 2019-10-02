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Том Круз на частном самолете прилетел в Одессу: появилось фото

Голливудский актер 2 октября приземлился в аэропорту Одессы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Круз продолжает свое турне по Украине и уже прилетел в Одессу. Отметим, что 30 сентября мировая знаменитость приехал в Киев. Позже выяснилось, что в Украину актер прилетел по приглашению Президента Владимира Зеленского. В Офисе Президента они обсудили возможность снимать фильмы в Украине. Круз рассказал, что хотел осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Можно предположить, что одной из них как раз и является станция метро "Золотые ворота".

Более подробно о приезде Тома Круза в Киев смотрите в сюжете:

По информации издания "Думская", 2 октября личный самолет звезды Gulfstream IV (регистрационный номер 808T) приземлился еще в одном украинском городе – Одессе. Как сообщают очевидцы, 57-летний артист вышел из воздушного лайнера, сел в автомобиль и, вероятней всего, уехал в город. Официальных комментариев касательно пребывания Тома в Одессе еще не поступало, но в администрации аэропорта подтверждают этот факт.

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Еще одним подтверждением его прилета в Одессу стало опубликованное в сети фото, на котором Том Круз позирует вместе с сотрудниками аэропорта.

Том Круз в Одессе
Том Круз в Одессе
Фото: Instagram.com

Отметим, Том Круз не анонсировал свой визит в Киев, как и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором.

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Одесса актер Голливуд Том Круз
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