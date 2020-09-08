Том Круз прыгнул с высокой скалы на мотоцикле во время съемок "Миссия невыполнима 7": видео

Актер блеснул потрясающей физической подготовкой и смелостью

58-летний Том Круз, который посмотрел нашумевший фильм в переполненном зале кинотеатра, продемонстрировал невероятный трюк, прыгнув со скалы на мотоцикле.

Первая неделя съемок седьмой части фильма "Миссия невыполнима", которые проходят в Норвегии, только стартовала, а голливудский актер уже вновь удивляет фанатов. Большинство безумных трюков в фильмах Том Круз делает самостоятельно без каскадеров, и новый прыжок актера со скалы можно назвать одним из самых рискованных в его карьере.

В Twitter было опубликовано видео, в котором Том Круз прыгает в пропасть со скалы горы Хелсеткопен на мотоцикле, а затем раскрывает свой парашют.

Высота горы составляет 1240 метров над уровнем моря, а на съемки трюка ушло несколько дублей, так что актер прыгал несколько раз. Вначале Том Круз разгонялся на трамплине, а затем взлетал в воздух и делал опасный прыжок.

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Напомним, что у фильма, для съемок которого Том Круз может полететь в космос появился режиссер – им стал режиссер "Мистера и миссис Смит" Даг Лайман.

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