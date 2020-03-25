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ТОП-10 цитат Кэрри Брэдшоу о любви, мужчинах и времени, за которые мы ее так любим

Сара Джессика Паркер отмечает день рождения

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:11

25 марта известная американская актриса Сара Джессика Паркер отмечает день рождения. Сложно поверить, но сегодня знаменитости исполняется 55 лет.

Сара Джессика Паркер сыграла во многих фильмах, однако настоящую популярность актрисе принесла роль журналистки Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". После выхода картины о четырех подружках, которые поддерживают друг друга и делятся любовными похождениями, героиня Сары Джессики Паркер стала фэшн-иконой, девушки по всему миру мечтали о тех самых туфлях Manolo Blahnik, конечно же, стать журналистками и обязательно встретить "мужчину своей мечты".

В честь дня рождения актрисы Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ее героиню Кэрри Брэдшоу в лучших цитатах.

"Признаться в любви очень просто, намного сложнее это доказывать каждый день"

Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Фото: Getty Images

"Идеального мужчину можно только родить самой"

"Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего"

"Я завидую женщинам, которые могут сказать: "Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой", но у меня почему-то вырывается только: "Ничего не вышло, пропади ты пропадом"

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Фото: Getty Images

"Мы были счастливы до того момента, пока не решили жить долго и счастливо"

"Он был как платье Roberto Cavalli – ты знаешь, что оно не в твоем стиле, но все равно примеряешь"

"Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь"

Героиня Сары Джессики Паркер
Героиня Сары Джессики Паркер
Фото: Getty Images

"Вот он парадокс: когда мы получаем то, что хотели, нам уже это не нужно"

"Время — забавная штука. Десять лет проходят без особых событий, а затем за два года меняется все"

"Люди умирают, компьютеры ломаются, отношения распадаются и лучшее, что мы можем сделать — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться"

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"
Фото: Getty Images

Узнайте также, почему актрисы из сериала "Секс в большом городе" враждуют в реальной жизни:

Ранее мы также писали, что Сара Джессика Паркер изменилась до неузнаваемости. Узнайте, как сейчас выглядит актриса.

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Сара Джессика Паркер Секс в большом городе Кэрри Брэдшоу
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