Лучшие фильмы про Новый год и Рождество: выбор редакции

Сегодня, 14:34

Мы предлагаем подборку семейных фильмов про Новый год, Рождество, чудеса, тепло и уют

В нашей подборке - лучшие фильмы про Новый год и Рождество
В нашей подборке - лучшие фильмы про Новый год и Рождество

Близится Новый год 2018: все спешат купить подарки и спланировать свое время на каникулах. Кроме этого, зимние вечера хочется скоротать за просмотром семейных фильмов про Новый год и Рождество. Какие же выбрать? мы сделали подборку фильмов на любой вкус! 

Фильм про Рождество: "Привет семье!"

meeting-parents-movies

Кадр из фильма "Привет семье"

Действие происходит в вымышленном городе Тайер в штате Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоунов отличается "редкостным единением и взаимопониманием". В этом фильме собрано все – борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. И когда один из сыновей Эверетт Стоун приводит в дом невесту, успешную манхэттенскую бизнес-вумен Мередит, семейка решает вынести молодым свое решительное "фэ"с намечающимся положением вещей.

Рождественский мультфильм: "Полярный экспресс"

Фильмы про Новый год и рождество

Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"

Мульфильм снят по одноименной детской книги о необыкновенном путешествии мальчика на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс. Его и еще несколько детей везут к Санта-Клаусу в канун Рождества. Мальчик, который не верит в существование Санты, вдруг становится свидетелем настоящих чудес и наконец – верит в Рождество. 

Семейные фильмы про Рождество: "Санта-Клаус"

Фильмы про Новый год и рождество

Кадр из фильма "Санта-Клаус"

Главный герой Скотт Кэлвин развелся с женой и решил взять сына на зимние каникулы. В одну из ночей Скотт увидел на крыше старика в образе Санты, напугал его и у того случился сердечный приступ. Теперь Скотту придется работать вместо него. Во второй части Санта должен жениться, а в третьей – борется с негодяем, который хочет испортит праздники. Все три фильма веселые, для просмотра всей семьей.

Романтический фильм про Рождество: "Пока ты спал"

21054129_38389

Кадр из фильма "Пока ты спал"

Это романтическая зимняя комедия о девушке Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени. Однажды, она его спасает и по случайном стечении обстоятельств родственники парня принимают ее за его невесту. И тут начинается самое интересное...

Фильмы про Новый год: "Здравствуй, папа, Новый год"

Фильмы про Новый год и Рождество

Кадр из фильма "Здравствуй, папа, Новый год!"

История о том, как отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая уже второй раз замужем. Теперь они соперничают за внимание детей. Кстати, в кинотеатрах уже вышла вторая часть этой комедии, где к отцу и отчиму добавились их папы. Весело и задорно.

Ретро-фильм про Рождество: "Эта прекрасная жизнь"

Фильмы про Новый год и Рождество

Кадр из фильма Эта прекрасная жизнь

Ух! Это же черно-белая классика. Главный герой в канун Рождества переживает жизненный кризис и хочет покончить жизнь самоубийством. Но спасает своего ангела-хранителя. В благодарность он показывает главному герою, как плохо всем жилось, если бы его не стало. Счастливый и готовый начать жить заново парень возвращается домой к своей семье.

Комедия про Новый год и Рождество:"Один дома"

Ну какие новогодние праздники могут обойтись без фильма "Один дома"? Кевин Маккаллистер, ошибочно забытый дома мальчик. Вся его семья улетела на каникулы в Париж. Изначально, Кевин наслаждался одиночеством в доме, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Также фильм дорог для нас тем, что в нем звучит мелодия "Щедрик", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Во второй части Кевина уже не забыли, он просто сел не на тот самолет и оказался в Нью-Йорке. Но и здесь он столкнулся со старыми "приятелями". 

Фильмы про Рождество:"Отпуск по обмену"

trailer38299

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Легкая зимняя комедия. Две главные героини решают сжечь мосты, после того как их личная жизнь летит ко всем чертям. Одна живет в Британии, а другая – в Америке. Познакомившись в интернете, они на время рождественских каникул решают поменяться домами. Хотели отдохнуть от мужчин – и обе влюбились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Крепкий орешек"

Фильмы про Новый год и рождество

"Кадр из фильма Крепкий орешек"

Боевики для одних не самые подходящие новогодние и рождественские фильмы. Но другие не представляют своего нового года без "Крепкого орешка" с Брюссом Уилисом в главной роли. В канун рождественских праздников офицер полиции Джон Макклейн "спасает мир". В первой части он полетел мириться с женой. Во второй он встречал ее в аэропорту. Он борется с "плохими парнями" с огромным количеством оружия и заложниками. 

Добрый рождественский фильм: "Кудряшка Сью"

3f9d61862fc9727a2e489dd391b576c8.

Кадр из фильма "Кудряшка Сью"

Семейная теплая комедия о парочке бродяг – Сью и Билле. Это отец и дочь, которые зарабатывают на жизнь, имитируя аварии. Однажды женщина действительно сбила Билла. Далее дорогой дом, одежда, веселое время, любовь и забота. Этот фильм стоит смотреть всей семьей.

Напомним, новогодние выходные нужно непременно хорошо спланировать. Если вы не хотите отлеживаться дома и отъедаться салатами, то вперед с детьми на разные интересные мероприятия. Можно, конечно, просто сходить в кафе или посмотреть мультфильм, но мы предлагаем несколько иных вариантов, как весело провести время с детьми на Новый год.
новый год, Санта Клаус, праздники, фильмы, крепкий орешек, один дома
Автор:

Алина Устиловская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Новый год не за горами

Зимние праздники в Киеве: как все пройдет

22 Октября, 06:55

Цвет елки будет ежедневно меняться, а в новогоднюю ночь она заиграет всеми цветами

Афиша

Куда пойти на Новый год с детьми. Фото: lisbon-id.com

Куда пойти с детьми на Новый год: список мероприятий

5 Декабря, 13:29

Мы предлагаем несколько иных вариантов, как весело провести время с детьми на Новый год
Загрузка...
Загрузка...