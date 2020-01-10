Алану Бадоеву – 39: ТОП-10 лучших клипов украинского режиссера
10 января режиссер и клипмейкер Алан Бадоев празднует день рождения
Талантливый украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев сегодня, 10 января празднует свой день рождения. Ему исполняется 39 лет.
Узнайте, почему Алан Бадоев работает на выходных:
За свою творческую карьеру Алан снял не один десяток клипов для российских и украинских знаменитостей. Сайт Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие видеоработы Алана Бадоева.
"ВИА Гра" – "Цветок и нож" (2007)
Тина Кароль – "Ноченька" (2006)
Макс Барских – "Моя любовь" (2017)
Dan Balan – "Люби" (2012)
Валерий Меладзе – "Небеса" (2010)
Анна Седокова – "Пока, милый!" (2015)
Мария Яремчук – "Ти в мені є" (2017)
TAYANNA – "Шкода" (2017)
Ани Лорак – "Удержи мое сердце" (2016)
ONUKA – STRUM (2018)
Напомним, в 2019 году Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости Украины.
Ранее Алан Бадоев приоткрыл тайну заработков известных артистов, таких как Макс Барских и Tayanna.
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Источник: Сегодня