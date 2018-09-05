ТОП-10 самых лучших экшн-фильмов 2018 года

Можно, конечно, поспорить, на счет "Суперсемейки"

Кадр из фильма "Рэмпейдж"

На днях эксперты назвали ТОП-10 самых популярных телесериалов ушедшего лета 2018. Теперь же кинокритики делятся новым списком – лучших экшн-фильмов 2018 года.

Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра – новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и продолжение "Кикбоксера". Также в этот список вошла и новая "Суперсемейка".

Полный список лучших экшн-фильмов выглядит так:

"Рэмпейдж"

"Дэдпул 2"

"Суперсемейка 2"

"Человек-муравей и Оса"

"Кикбоксер возвращается"

"Мир Юрского периода 2"

"Мстители: Война бесконечности"

"Первому игроку приготовиться"

"Черная Пантера"

"Апгрейд"

"Миссия невыполнима: Последствия"

Напомним, авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb.