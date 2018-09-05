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ТОП-10 самых лучших экшн-фильмов 2018 года

Можно, конечно, поспорить, на счет "Суперсемейки"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Кадр из фильма &quot;Рэмпейдж&quot;
Кадр из фильма "Рэмпейдж"

На днях эксперты назвали ТОП-10 самых популярных телесериалов ушедшего лета 2018. Теперь же кинокритики делятся новым списком – лучших экшн-фильмов 2018 года.

Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра – новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и продолжение "Кикбоксера". Также в этот список вошла и новая "Суперсемейка".

Полный список лучших экшн-фильмов выглядит так:

  • "Рэмпейдж"
  • "Дэдпул 2"
  • "Суперсемейка 2"
  • "Человек-муравей и Оса"
  • "Кикбоксер возвращается"
  • "Мир Юрского периода 2"
  • "Мстители: Война бесконечности"
  • "Первому игроку приготовиться"
  • "Черная Пантера"
  • "Апгрейд"
  • "Миссия невыполнима: Последствия"

Напомним, авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb. 

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Источник: "Сегодня"
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