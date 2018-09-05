ТОП-10 самых лучших экшн-фильмов 2018 года
Можно, конечно, поспорить, на счет "Суперсемейки"
На днях эксперты назвали ТОП-10 самых популярных телесериалов ушедшего лета 2018. Теперь же кинокритики делятся новым списком – лучших экшн-фильмов 2018 года.
Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра – новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и продолжение "Кикбоксера". Также в этот список вошла и новая "Суперсемейка".
Полный список лучших экшн-фильмов выглядит так:
- "Рэмпейдж"
- "Дэдпул 2"
- "Суперсемейка 2"
- "Человек-муравей и Оса"
- "Кикбоксер возвращается"
- "Мир Юрского периода 2"
- "Мстители: Война бесконечности"
- "Первому игроку приготовиться"
- "Черная Пантера"
- "Апгрейд"
- "Миссия невыполнима: Последствия"
Напомним, авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb.
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Источник: "Сегодня"