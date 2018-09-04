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ТОП-10 самых популярных телесериалов лета 2018 года

"Реанимация" и "Элементарно" плотно заняли первые позиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
&quot;Реанимация&quot;. Фото: TVFeed
"Реанимация". Фото: TVFeed

Завершение летнего телесезона эксперты решили отметить подсчетом количества зрителей – и на основе этого показателя назвали ТОП-10 самых популярных телесериалов закончившегося лета 2018.

Больше всего зрителей смотрело сериал "Реанимация" (Code Black), которую канал CBS, несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых лучших оказался новый сериал "Грезы" (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли – фантастический триллер.

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ТОП-10 самых популярных (по количеству зрителей в среднем за эпизод) сериалов выглядит следующим образом:

  • "Реанимация" / Code Black (8.79 млн зрителей в среднем на эпизод)
  • "Элементарно" / Elementary (6.51)
  • "Оттенки синего" / Shades of Blue (5.34)
  • "Йеллоустон" / Yellowstone (5.06)
  • "Дубль Два" / Take Two (4.22)
  • "Бойтесь ходячих мертвецов" / Fear the Walking Dead (4.00)
  • "База Куантико" / Quantico (3.67)
  • "Лучше звоните Солу" / Better Call Saul (3.47)
  • "Марлон" / Marlon (3.44)
  • "Грезы" / Reverie (3.11)

Напомним, ранее мы предлагали список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).

Отметим, что популярный сериал "Мистер Робот" с Рами Малеком в главной роли закроют после четвертого сезона.

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Источник: "Сегодня"
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