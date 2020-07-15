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ТОП-3 детективных мелодрам режиссера Анатолия Матешко

Сегодня, 16:00

Подборка интересных сериалов известного украинского режиссера

Фильмография знаменитого украинского режиссёра Анатолия Николаевича Матешко насчитывает более сорока фильмов. Игре актёров, которые снимаются в сериалах Анатолия Николаевича хочется верить и сопереживать с их первого появления в кадре.

Кроме того, один из сериалов режиссера Анатолия Матешко – "Кто ты?" был продан на платформу стриминг-сервиса Amazon и снабжён оригинальной звуковой дорожкой с английскими субтитрами. Если вы в поиске захватывающей и не слишком длинной мелодраматической истории, Сегодня.Lifestyle рекомендуют несколько детективных сериалов режиссера, которые порадуют даже требовательного зрителя.

"Кто ты"
"Кто ты"
Фото: kanalukraina.tv

Мелодраматический 16-серийный сериал "Кто ты?"

Главная героиня сериала, психотерапевт Инга Штефан, после загадочной гибели нескольких своих пациентов, а ранее исчезновения её жениха, переходит работать в сферу криминального профайлинга. Через своего дядю, генерала полиции, она устраивается профайлером в убойный отдел полиции. Инга вливается в команду убойного отдела, которым руководит майор Олег Мищенко.

Отношения в коллективе не всегда складываются удачным образом, так как вначале к Инге со стороны коллег проявляется некоторое недоверие. С майором Мищенко у Инги возникает антипатия и даже конфликты, что вскоре перерастает во взаимопонимание и теплые чувства.

Одновременно с участием в раскрытии преступлений в убойном отделе, Инга ведёт своё расследование, так как хочет узнать, кто стоит за смертью её пациентов и жениха. Вскоре она обнаруживает, что уже много лет за ней следит маньяк, который причастен не только к смерти пациентов...

Все серии сериала "Кто ты?" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

"Коснувшись сердца"
"Коснувшись сердца"
Фото: kanalukraina.tv

4-х серийный мелодраматический телесериал "Коснувшись сердца"

Две девушки Юля и Анжела учатся на первом курсе. Анжела приглашает Юлю в круизное путешествие, которое ей подарил ее отец-банкир. Юле с трудом удаётся уговорить своего отца разрешить ей отправиться в круиз.

Девушки садятся в поезд и едут в портовый город, чтобы оттуда отправиться на лайнере в путешествие. Через несколько часов девушки перестают отвечать на звонки, а их телефоны оказываются "вне зоны".

Глеб, отец Юли сразу заподозрил неладное и отправился к родителям Анжелы. Дверь ему открыла ее мама – Кира. Для Глеба это неожиданная встреча, ведь их связывает давняя история любви. Тогда молодая Кира не дождалась Глеба из армии и вышла замуж за Олега, который и стал отцом Анжелы. Однако сейчас отношения Олега и Киры на грани разрыва.

"Коснувшись сердца"
"Коснувшись сердца"
Фото: kanalukraina.tv

Вскоре оказывается, что девушек похитили и начинают требовать выкуп от отца Анжелы – солидную сумму. Олег берёт деньги, но поскольку он часто употребляет спиртное, то Глеб решает поехать на встречу вместе с ним, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Отцам удаётся спасти дочерей, но во время перебранки с грабителем Олег узнает в нём своего бывшего водителя Шарко и выстреливает в него. Шарко убит.

После этих страшных событий история принимает новый поворот. Между Кирой и Глебом вновь вспыхивают чувства, но Олег готов пойти на что угодно, чтобы её удержать от этого шага. Тем временем дочь Киры тоже влюбляется в Глеба, ведь он спас ее жизнь.

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16-серийный детективный сериал "Тройная защита"

Центральная линия сюжета – дружба троих парней: Максима, Владимира, Бориса, с Тамарой. Они знают друг друга ещё со школьной скамьи. Как это часто в жизни бывает, все трое влюбились в Тамару. Судьба распорядилась так, что взаимные чувства у нее возникли только с Максимом.

Их дружбу омрачает страшный случай, когда во время спецоперации по задержанию преступной группировки, Максим погибает. Борис, который ближе всех был с Максимом, начинает подозревать, что работа его друга может грозить опасностью теперь самой Тамаре.

Чтобы защитить девушку, Борис решает самостоятельно разобраться в смерти Максима и ему удаётся узнать много тайн... Движет Борисом не только желание разобраться в обстоятельствах гибели друга, которую, как он считает, подстроили, но и его давняя любовь к Тамаре, которую он просто скрывал.

Постер к сериалу "Тройная защита"
Постер к сериалу "Тройная защита"
Фото: kanalukraina.tv

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

Ранее мы рассказали, чем может удивить криминальная мелодрама "Двойное отражение", которая также доступна к просмотру онлайн.

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