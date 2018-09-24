ТОП-3 фильма, пронизанные запахом кофе и сигарет

Мы сделали небольшую подборку фильмов, которые можно посмотреть вечером за чашечкой кофе

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

После тяжелого рабочего дня многие не знают, что посмотреть вечером. Сегодня мы предлагаем подборку фильмов для любителей кофе в уютной компании друзей и близких.

"Завтрак у Тиффани"

Хоть в фильме не выпивают литры кофе и не показано, как правильно его заваривать. Но именно первая сцена фильма, где героиня Одри Хепберн пьет кофе с круассаном возле ювелирного магазина "Тиффани", стала культовой. Кстати, платье в котором Холли прогуливается утром по Нью-Йорку, от Юбера де Живанши признано самым известным нарядом за всю историю кинематографа.

Это романтическая комедия, снятая режиссером Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепберн и Джорджа Пеппарда. Экранизация одноименного романа Трумена Капоте. История о легкомысленной девушке, которая ищет новые приключения, не связанная жизненными обязательствами.

"Кофе и сигареты"

Это одиннадцать новелл с участием гениальных актеров, шоуменов и музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят до безумия, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепейшие байки. Забавно, но многие актеры, перед тем как сыграть в фильме, бросили курить. Невероятно простой, легкий и ароматный фильм.

"Доброе сердце"

Молодой парень Лукас после неудачной попытки самоубийства знакомится в больнице с ворчливым стариком Жаком. Тот увидел в парнишке приемника, который сможет заменить его за барной стойкой. Но в каждой истории есть свое "но". На этот раз – это девушка.

Напомним, чтобы немножко отдохнуть от суеты, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.