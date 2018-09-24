ТОП-3 фильма, пронизанные запахом кофе и сигарет
Мы сделали небольшую подборку фильмов, которые можно посмотреть вечером за чашечкой кофе
После тяжелого рабочего дня многие не знают, что посмотреть вечером. Сегодня мы предлагаем подборку фильмов для любителей кофе в уютной компании друзей и близких.
"Завтрак у Тиффани"
Хоть в фильме не выпивают литры кофе и не показано, как правильно его заваривать. Но именно первая сцена фильма, где героиня Одри Хепберн пьет кофе с круассаном возле ювелирного магазина "Тиффани", стала культовой. Кстати, платье в котором Холли прогуливается утром по Нью-Йорку, от Юбера де Живанши признано самым известным нарядом за всю историю кинематографа.
Это романтическая комедия, снятая режиссером Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепберн и Джорджа Пеппарда. Экранизация одноименного романа Трумена Капоте. История о легкомысленной девушке, которая ищет новые приключения, не связанная жизненными обязательствами.
"Кофе и сигареты"
Это одиннадцать новелл с участием гениальных актеров, шоуменов и музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят до безумия, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепейшие байки. Забавно, но многие актеры, перед тем как сыграть в фильме, бросили курить. Невероятно простой, легкий и ароматный фильм.
"Доброе сердце"
Молодой парень Лукас после неудачной попытки самоубийства знакомится в больнице с ворчливым стариком Жаком. Тот увидел в парнишке приемника, который сможет заменить его за барной стойкой. Но в каждой истории есть свое "но". На этот раз – это девушка.
Напомним, чтобы немножко отдохнуть от суеты, предлагаем устроить себе уик-энд с кино, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.