ТОП-3 культовых сериала о школе и подростках

25 мая в Украине прозвенели последние звонки и мы вспоминаем хорошие телепроекты о школе

"Школа выживания". Фото: impawards.com

В пятницу, 25 мая во всех школах Украины прозвучал последний звонок. Стоит отметить, что особенным он является для выпускников и первоклассников. Чтобы вспомнить школьные годы, детство, первую любовь и дружбу, предлагаем список сериалов о школьной жизни.

"Школа выживания" ("Холм одного дерева")

Своеобразная подростковая сага, которая длилась целых 9 сезонов. Да, уж больно было глянцевости и мажорности. Однако сериал стал для многих примером жизненных позиций (хотя и американских тинейджеров): обилие философских изречений, минорная инди-музыка, проблемная любовь, соперничество. Проект неоднократно хотели закрыть из-за некоторых разногласий, а также практически высасывания из пальца каждый новый эпизод. Но, сериал пользовался и пользуется до сих пор популярностью.

В режиссерских креслах: Грегори Прэндж, Пол Йоханссон, Марк Шван. А вот главные роли красавчиков Лукаса и Нейтана исполнили Чед Майкл Мюррэй, Джеймс Лэфферти. Также в сериале снялись Хилари Бертон, Бетани Джои Ленц, София Буш, Пол Йоханссон, Мойра Келли, Крэйг Шеффер, Бэрри Корбин, Ли Норрис. Нельзя сказать, что после проекта у многих сложилась актерская карьера. Но их персонажи запомнились многим.

"Деграсси: Следующее поколение"

Канадский молодежный сериал о жизни школьников в одной из школ Торонто, который начал выходить в 2001 году. В сериале поднимаются довольно сложные табуированные темы, как подростковая беременность, школьная травля (буллинг), употребление наркотиков, домашнее насилие, расизм, гомосексуальность, изнасилование и подростковый суицид. Во всем этом разбираются подростки, их родители, а также преподаватели. Название "Следующее поколение" придумал Стивен Стон, позаимствовав его у сериала "Звездный путь: Следующее поколение". Стоит отметить, что каждый эпизод "Деграсси" имеет три сюжетные линии. Проект продержался целых 12 сезонов! В ролях: Мириам МакДональд, Нина Добрев, известная по сериалу "Дневники вампира", Дрейк, Шенэй Граймс, Марк Донато и другие.

"Беверли-Хиллз 90210"

Культовый сериал, который 10 сезонов повествовал о жизни тинейджеров в Беверли-Хиллз. У них такие же проблемы, как у всех: первая любовь, первый секс, расставание, непонимание родителей и друзей, наркотики, плохая компания. Сериал стал настоящей школой поколений. Но по праву, самыми успешными считаются первые три. Далее жизненные истории были не настолько жизненными, а потом и вовсе превратились в "высасывание из пальца". Основной актерский состав: Джейсон Пристли, Люк Перри, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин.