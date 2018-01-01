ТОП-3 лучших фильма легендарного Роберта Земекиса

Режиссер радует нас проникновенными историями, прекрасной актерской игрой и музыкальным сопровождением

Роберт Земекис и Том Хэнкс. Фото: Getty

Известный кинорежиссер Роберт Земекис, которого в паре с Томом Хэнксом по праву считают лучшим киношным дуэтом, 14 мая отмечает свой день Рождения. Сегодня мы вспоминаем самые лучшие его фильмы.

"Роман с камнем"

Эта кинолента стала настоящим прорывов для Земекиса, хотя ей пророчили полный провал. Приключенческая история с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях принесла не только успех Земекису, но и признание и дала зеленый свет на дальнейшую деятельность.

"Форрест Гамп"

Фильм с Томом Хэнксом в главной роли повествует о жизни мужчины с низким интеллектом, которому невольно удается принимать участие в главных событиях XX века. Фильм собрал $677 млн по всему миру и стал культовой картиной 1994 года, получив 6 премий "Оскар", в том числе и за "лучшего режиссера".

"Изгой"

И снова Земекис работает с Томом Хэнксом. На этот раз актер сыграл мужчину, который после авиакатастрофы попал на необитаемый остров и выжил там. Для роли Хэнкс должен был резко сбросить вес, поэтому Роберт Земекис первую часть снимал в конце 1999 года, а вторую часть – в 2000-х. Хэнкс за роль Чака получил награду "Лучший актер".

Напомним, Роберт Земекис попал в рейтинг самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года.