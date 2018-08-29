ТОП-5 актрис, которые перевоплотились в мужчин в кино

Кто бы мог подумать, что мужскую роль некоторые из них получили "Оскар"

Кадр из фильма "Орландо"

Многие говорят, чтобы понять человека – необходимо побыть в его шкуре. Актерам частенько приходится так делать, практически в буквальном смысле. Множество актрис сыграли совершенно не женские роли, а, наоборот – мужские. Предлагаем подборку – талантливые актрисы, которые сыграли мужчин и перевоплотились лучше любого актера.

Кейт Бланшетт – Боб Дилан в фильме "Меня там нет"

Кадр из фильма "Меня там нет"

Это один из самых причудливых фильмов, так как Боба Дилана периода 1970-х сыграли сразу шесть актеров! Кроме Кейт образ певца "примерили на себя" Кристиан Бейл, Маркус Карл Франклин, Ричард Гир, Хит Леджер и Бен Уишоу.

Сьюзан Сарандон — Юсуф Сулейман в фильме "Облачный атлас"

Кадр из фильма "Облачный атлас"

Юсеф Сулейман – один из многочисленных героев фильма "Облачный атлас", снятого Томом Тыквером и сестрами Вачовски в 2012 году. В фильме ученый Сулейман борется за права клонированных людей в Корее 2144 года. Конечно, она сыграла еще несколько персонажей в фильме.

Хилари Суонк – Брэндон Тина "Парни не плачут"

Кадр из фильма "Парни не плачут"

Актриса сыграла Брэндона Тина, подростка из Небраски, история которого положена в основу фильма "Парни не плачут" 1999 года. Брэндон был трансгендером, родился женщиной, но всю свою жизнь ощущал себя мужчиной, из-за чего и был изнасилован и убит в 1993 году. За эту роль актриса получила свой первый "Оскар".

Тильда Суинтон — Орландо в фильме "Орландо"

Кадр из фильма "Орландо"

Орландо – это главный герой фильма. По сюжету, он первую половину жизни проживает мужчиной, но однажды просыпается женщиной. Фильм снят в 1992 году британским режиссером Салли Поттер по одноименному роману Вирджинии Вульф.

Гленн Клоуз - Альберт Ноббс в фильме "Таинственный Альберт Ноббс"

Кадр из фильма "Таинственный Альберт Ноббс"

В историческом фильме 2011 года актриса сыграла женщину, большую часть жизни живущую в облике мужчины Альберта Ноббса. Для незаконнорожденной дочки бедной ирландской горничной переодевание в мужчину — единственный шанс достойно жить и работать.

Напомним, мы делали подборку с актерами, которые сыграли женщин лучше, чем персонажей-мужчин.