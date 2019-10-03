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Эксклюзив

ТОП-5 фактов о новом трогательном клипе Сергея Бабкина "Єви і Адами"

Артист презентовал новый клип, в котором снялась супруга Снежана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Сергей Бабкин презентовал клип на песню "Єви і Адами"
Сергей Бабкин презентовал клип на песню "Єви і Адами"
Фото: пресс-служба

Сегодня, 3 октября, состоялась премьера долгожданного видеоклипа Сергея Бабкина, который дал эксклюзивное интервью "Сегодня", на новый сингл "Єви і Адами".

Узнайте, почему Сергей Бабкин агитирует подписчиков к моржеванию:

В видео с Сергеем впервые за долгое время снялась его жена Снежана. Вместе они становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам. От их встреч, танцев, скандалов и взглядов по телу идут мурашки.

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Мы собрали 5 интересных фактов в цифрах о новой видеоработе артиста:

  • съемки длились 24 часа непрерывно;
  • декорации создавались 3-мя художниками в течение 4 дней перед съемками;
  • на площадке было задействовано 40 м2 декораций;
  • каждая "картина" из видео была построена в 3 метра в высоту и имела форму куба;
  • Бабкин собственноручно создал гитару для съемок в видеоклипе.

Режиссером видеоклипа стала Леся Подолянко – режиссер-постановщик проекта "Танцы со звездами".

Напомним, что Сергей Бабкин еще в сентябре презентовал новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера" под названием "Єви і Адами". Lyric-видео и обложка трека стали самыми откровенными в творчестве артиста.

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