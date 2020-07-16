ТОП-5 фильмов, которе стоит посмотреть в кинотеатрах на этой неделе

Узнайте о фильмах в прокате на ближайшие дни

Постепенно возобновляют работу кинотеатры и для любителей кино есть шанс вновь окунуться в атмосферу просмотра фильма на большом экране. Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых громких новинках, которые на этой неделе можно посмотреть в кинотеатрах.

Ранее мы рассказали о шести увлекательных лентах, которые также сейчас можно увидеть на больших экранах.

Герой СамСам

Это анимационный фильм для семейного просмотра, который очень популярен у детей всего мира и Украина тут не исключение. Межгалактическое приключение от анимационной студии, которая причастна к созданию "Никчемный Я", что гарантирует качество анимации!

По сюжету, планете Сам угрожает опасность. На родину знаменитого СамСама произошло нападение Мрачунов – инопланетных жуков, которые распространяют по всему миру грусть. Для победы над полчищами Молчунов герою на помощь придёт его давняя подруга по переписке с соседней планеты.

Премьера мультфильма прошла в рамках престижного фестиваля анимации в Анси в 2019 году, а на украинские экраны мультфильм должен был выйти 16 апреля этого года, но карантин внес свои изменения в кинокалендарь. Теперь мультфильм можно увидеть в кинотеатрах с 16 июля.

Бладшот

Недавно убитого солдата Рэя Харрисона с помощью нанотехнологий возвращает к жизни некая корпорация. Он становится бессмертным Бладшотом, наделённым сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцелиться, но в его памяти всё стёрто. Однажды воспоминания всё же начинают возвращаться к Рэю. Он узнаёт человека, который разрушил его жизнь и семью. Теперь Рей пойдёт на всё, чтобы узнать правду и выходит из-под контроля корпорации.

Создатель

2046 год. Технологии стремительно развиваются и создание искусственного интеллекта не за горами. Джордж Элмор, молодой учёный, который на протяжении нескольких лет работает над созданием подобного андроида в секретной лаборатории. Он близок к финалу своей работы, и ему предстоит последний, опасный для всего человечества этап. Что именно движет Джорджем в этом проекте и какова его личная цель?

Ураган

Сильнейший ураган движется на Пуэрто-Рико. Полиция получает указание властей как можно быстрее эвакуировать жителей в безопасную зону. В жилые дома направляются патрули, чтобы оповестить людей об угрозе. Полицейский Кардильо стучится в квартиру бывшего полицейского, а теперь уже пенсионера Рэя. Тот на отрез отказывается покинуть своё жильё, так как не верит, что опасность столь велика. Ураган становится всё сильнее, а в доме появляется банда грабителей, цель которых – сейф с миллионами долларов, расположенный в одной из комнат.

Озеро диких гусей

Чжоу Цзэнун – лидер небольшой банды, которая занимается кражами мотоциклов. Во время одной из разборок Чжоу случайно убивает полицейского. Теперь он главный преступник и цель поиска для властей. Будучи в бегах, Чжоу встречает проститутку Лю Айай. Они оба загнаны в тупик и пытаются найти выход из ситуации вместе.

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