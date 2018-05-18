ТОП-5 фильмов о простушках, которые стали принцессами

Все говорят о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Мы сделали подборку фильмов о том, как стать принцессой

Фильмы о том, как стать принцессой. Кадр из фильма "Принцесса Монако"

Уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Естественно, все мировые СМИ только и делают, что обсуждают любые детали, которые касаются этого события. Мы сделали небольшую подборку фильмов, где главные героини – обычные девушки, но вышли замуж за принцев и королей.

"Принцесса Монако" (2014)

Кадр из фильма "Принцесса Монако"

Несравненная Николь Кидман в биографической мелодраме о жизни Грейс Келли – кинозвезды, оставившей Голливуд и ставшей принцессой Монако. Фильм снял Оливье Даан. Это рассказ о мучительном выборе, который пришлось сделать красавице Грейс Келли. Она исполнила мечту всех девочек в возрасте от 5 до 45 – стать настоящей принцессой и счастливо жить в замке с прекрасным принцем. Оставив блестящую голливудскую карьеру, кинодива вышла замуж за князя Ренье III и стала княгиней Монако – крохотного государства, граничащего с Францией.

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Сказка перестала быть такой уж сказочной, когда в нее вмешалась политические игры: Шарль де Голль решил оккупировать Монако, и Ренье, естественно, полностью погрузился в борьбу за сохранение независимости княжества. В то же самое время в Монако прибыл Альфред Хичкок со сценарием своего нового фильма, на главную роль в котором он хотел пригласить свою музу – Грейс Келли. Перед принцессой Монако встал нелегкий выбор – вернуться в профессию или остаться с мужем, чтобы поддержать его в столь непростой момент.

"Принц и я" (2004)

Кадр из фильма "Принц и я"

Это добрая, романтическая семейная мелодрама о любви обычной девушки и принца. Она – амбициозна и независима, а он – наследник престола. И никак они не могут решить, что важнее: любовь или престол вместе с амбициями.

"Как стать принцессой" (2001)

Фото: Colors.life

Пятнадцатилетняя девушка Миа живет со своими родителями в Сан-Франциско, но внезапно умирает отец Миа, и девушка узнает, что он был принцем одной европейской страны. Звездный состав фильма (Энн Хэтэуэй, Джули Эндрюс, Гектор Элизондо, Хизер Матараццо, Мэнди Мур) просто не дадут вам заскучать.

"Кейт и Лео" (2001)

Кадр из фильма "Кейт и Лео"

Одна из самых ярких комедийных мелодрам последнего времени. Замечательный актерский дуэт Мэг Райан и Хью Джекман отлично вписались в роль влюбленной парочки. Лео, он же герцог Албанский – обнищавший аристократ из именитого рода, перебирается в США. По странному стечению обстоятельств джентльмен из XIX столетия попадает в современный Нью-Йорк. Там его путь пересекается с целеустремлённой карьеристкой Кейт Маккей.

"Поездка в Америку" (1988)

Кадр из фильма "Поездка в Америку"

Наследный принц африканского государства хочет сам найти себе жену и едет для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина. Принца играет Эдди Мерфи, а это уже 90% успешности фильма.

Напомним, у невесты принца Гарри Меган Маркл будет шесть подружек невесты. Одной из них станет 3-летняя принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских – Кейт Миддлтон и принца Уильяма.