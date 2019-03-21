Гэри Олдмену – 61! Лучшие фильмы с оскароносным актером

21 марта Гэри Олдмен празднует свой день Рождения

Гэри Олдмен Фото: Getty Images

Сегодня, 21 марта оскароносный Гэри Олдмен празднует свой день рождения. Актеру исполняется 61 го. Сы решили сделать подборку лучших фильмов с участием талантливого актера.

"Темные времена"

Несомненно, эту киноленту нужно посмотреть. Именно за роль Уинстона Черчилля в этом фильме Олдмен получил золотую статуэтку "Оскар". Стоит отметить, что актер действительно превосходно перевоплотился в величайшего политика в мире. Нужно отдать должное гримерам, которые часами создавали образ Гэри.

"Дракула"

После этого фильма Олдмен стал еще популярнее, ведь тут он сыграл и красавца Влада Цепеша и его же, преобразившегося в вампира графа Дракулу. Фильм был успешным в прокате, а игра Олдмена – безупречной.

"Шпион, выйди вон!"

Перевоплощение в утонченного шпиона принесло Олдмену и третью номинацию на премию BAFTA и номинацию на "Оскар". Однако, тогда статуэтка досталась французу Жану Дюжардену за роль в фильме "Артист". Сам же детективный триллер Томаса Альфредсона по одноименному роману Джона Ле Карре полностью поглощает внимание.

"Гарри Поттер и Узник Азкабана"

В этой части и в двух последующих – "Гарри Поттер и Кубок Огня" и "Гарри Поттер и орден Феникса" Олдмен сыграл крестного отца юного волшебника Сириуса Блэка. Критики нелестно отзывались о его игре, мол навеивает тоску и грусть. Однако, поклонники поттерианы до сих пор вне себя от счастья, что в фильмах сыграл именно Гэри Олдмен. Впрочем, советуем посмотреть с самого начала.

"Бэтмен: Начало"

Тут Олдмэн сыграл комиссара Джеймса Гордона. Роль Олдмена также не прошла незамеченной: актер получил премии Scream Awards и People’s Choice Awards. Гэри вернулся к роли комиссара Джеймса Гордона в заключительной части трилогии о Бэтмене.

Напомним, ранее на официальной Twitter-странице фильма "Темные времена", было опубликовано видео о создании грима для Олдмена.

Смотрите видео о том, как Гэри Олдмен в прошлом году отпраздновал юбилей:

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