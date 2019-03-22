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Риз Уизерспун – 43! Лучшие роли голливудской блондинки

Актриса снялась также в сериале "Большая маленькая ложь"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Фото: Getty Images

Сегодня, 22 марта свой день рождения отмечает голливудская звезда Риз Уизерспун. Она известна ролями "умных блондинок" и серьезных женщин. Мы сделали не небольшую подборку фильмов с участием Риз Уизерспун.

"Жестокие игры", 1999

В киноленте юная Риз снялась с Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, который на тот момент был ее мужем. Большой славы роль влюбленной и невинной девушки не принесла, однако, актрису начали узнавать. А сыграла она действительно безупречно. По сюжету, скромная и юная девушка знакомится с развязным бабником, который в нее влюбляется. Однако, любовные игры – самые жестокие.

"Блондинка в законе", 2001

Фильм стал важным поворотным пунктом в карьере Риз Уизерспун. Роль Элл Вудс стала прорывом и принесла актрисе номинацию на "Золотой глобус". После роли блондинистой, но очень умной девушки, Риз стала любимой блондинкой Голливуда и остается такой до сих пор.

"Переступить черту", 2004

Риз получила широкое признание критиков, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша. За роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль. Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Фильм глубокий и сложный.

"Дикая", 2014

Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд, Риз и сыграла ее в киноленте. История о том, как Стрэйд решает в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 1100 миль (1800 километров), чтобы избавиться от душевных страданий.  Сложно не только повторить такое, но и сыграть, но Уизерспун это удалось.

"Большая маленькая ложь", 2017

Мини-сериал, где Риз сыграла Мадлен Маккензи. На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы до конца последней серии не называется. Сериал рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию.

Напомним, Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон стали продюсерами нового сериала. Проект будет снят по книге журналиста CNN Брайана Стеллера, написанной в жанре документальной прозы о закулисье утреннего телешоу. В сети появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2".

Смотрите видео о том, как Риз Уизерспун интригует кадрами за съемок сериала Большая маленькая ложь:

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Источник: Сегодня
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