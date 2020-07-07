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ТОП-5 идей, как провести лето в городе от Евгения Яновича

Сегодня, 15:29

Лето в Киеве в самом разгаре

Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович знает толк в развлечениях. Он составил собственный небанальный список дел, которые обязательно надо сделать этим летом, и поделился им с Сегодня.Lifestyle. Но между делом, не забудьте просто наслаждаться этим удивительным сезоном!

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Покататься на каяках

Любое место в Киеве возле Днепра уже имеет пару замечательных каяков, которые идеально подойдут для нетривиального времяпрепровождения в столице. Поверьте, посмотреть на Киев с воды – это клево. Он по-особенному красив.

Посидеть на летних террасах

Любые. Пафосные. Чумазые. Лаконичные. Обсаженные зеленью. С фонтанами. Крошечные и гигантские. Их множество. И все по-своему прекрасны. Я обожаю летние террасы Киева.

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Обойти Подол

Просто прогуляйтесь от Почтовой по пешеходному Сагайдачного и дальше разбегайтесь в разные стороны. Подол классный. Особенно в 21:00, у колеса обозрения. Часто небо дарит слишком фантастические цвета, а в сочетании с Подолом это еще невероятнее.

Евгений Янович
Евгений Янович
Фото: instagram.com/yanovychzhenya

Пить вино ночью

Находите смотровую площадку, берите бутылку сухого, фрукты, покрывало и будьте счастливы. Смотреть на вечерний Киев, возможно, даже приятнее, чем на него же просто из воды.

Работать

Банально и так типично для 2020-го. Но, поверьте, катание на каяках, посиделки на летних террасах, прогулки Подолом и распитие вина в разы приятнее после хорошей работы. Тогда ценишь все эти моменты в разы больше.

Ранее Женя Янович рассказал о развитии своих проектов на YouTube.

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