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ТОП-5 изумительных фильмов, которые потрясут вас до глубины души

Сегодня, 16:00

Рекомендуем подборку фильмов к просмотру на выходных

Существуют фильмы, которые забываешь сразу же после просмотра или же просто смотришь их невнимательно, постоянно отвлекаясь по разным поводам. А есть те киноленты, которые хочется смотреть, не отрываясь от экрана. Именно такие фильмы оставляют след в памяти и их хочется обсуждать с друзьями и коллегами.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку именно таких кинолент, которые, вероятно, станут предметом оживлённой дискуссии или же отличным вариантом для совместного просмотра с друзьями и близкими.

Ранее мы рекомендовали фильмы на вечер, которые идеально подойдут для просмотра с подругами. Также вам могут понравиться эти 5 крутых фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры.

Навстречу шторму

  • Великобритания, США, 2009

Кадр из фильма "Навстречу шторму"
Кадр из фильма "Навстречу шторму"
Фото: www.amazon.com

Фильм основан на реальных событиях. В мировой истории всегда есть политические легендарные деятели, чья жизнь привлекает интерес общественности. Уинстон Черчилль и его вклад в историю мира легли в основу биографической картины.

Многие историки ставят под сомнение влияние Черчилля на результаты Второй мировой войны, ведь большую часть работы в борьбе с нацистами выполнил именно СССР. Фильм приближает зрителя к пониманию личности Уинстона Черчилля как человека и как политика, раскрывает факты его деятельности, рассказывает о его соратниках и противниках.

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Чудо на Гудзоне

  • США, 2016

Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"
Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"
Фото: themoviedb.org

В основу сюжета легли реальные события. 15 января 2009 года авиалайнер со 155 людьми на борту вылетел из Нью-Йорка. Не набрав и тысячи километров высоты, столкнулся со стаей крупных птиц. В результате оба двигателя были повреждены.

Опытный пилот Чесли Салленбергер, командир экипажа, у которого более сорока лет стажа, осознал, что вернуться в аэропорт невозможно. Чесли принял решение произвести аварийную посадку прямо на холодные волны Гудзона. В результате никто не пострадал, но, несмотря на героизм и спасённые жизни людей, в компании начато служебное расследование, которое угрожает многолетней карьере капитана Салленбергера.

Агора

  • Испания, Мальта, Португалия, Франция, США, 2009

Кадр из фильма "Агора"
Кадр из фильма "Агора"
Фото: themoviedb.org

Начало V века нашей эры, Александрия Египетская. Красавица Гипатия, первая в истории женщина-учёный, философ, математик, астроном. Перед её знаниями преклонялись многие учёные умы, к её словам прислушивались правители, а её внешняя красота пленяла, ошеломляла и разбивала сердца многим.

Но восторг вызывала она не у всех. Гипатии пришлось столкнуться с глупостью, ограниченностью, завистью, а её деятельность вызывала ненависть многих людей и даже церкви…

Сирано. Успеть до премьеры

Кадр из фильма "Сирано. Успеть до премьеры"
Кадр из фильма "Сирано. Успеть до премьеры"
Фото: themoviedb.org

Париж 1897 год. Главному герою, поэту Эдмону Ростану скоро исполнится 30 лет. У него множество нерешённых проблем, двое маленьких детей, которых надо кормить, а за последние два года он не написал ни одной пьесы. Отчаянный Эдмон сообщает своему патрону, что скоро принесёт новую пьесу в стихах. Дата премьеры назначена. Но проблема в том, что эта пьеса даже не написана. У Эдмона готово только её название.

Теперь он должен уложиться в срок, не смотря ни на какие помехи, а задач ему предстоит преодолеть немало… От пьесы зависит все будущее Эдмона.

Брексит

Кадр из фильма "Брексит"
Кадр из фильма "Брексит"
Фото: themoviedb.org

В центре сюжета Доминик Каммингс – государственный британский деятель, который в 2016 году возглавил кампанию по выходу Великобритании из Европейского союза. Как директор кампании "Голосуй за выход" с помощью своего товарища Мэтью Элиота он сумел убедить британцев самостоятельно строить дальнейшую жизнь. Это было нелегко, но британский народ к тому времени изрядно устал от экономических трудностей и несметного количества беженцев с Ближнего Востока.

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